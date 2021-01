Un forum de l'orientation 100% virtuel pour les lycéens de la région Centre-Val de Loire

Du 03 au 06 février pour les formations post-Bac

Le début d’année rime pour les lycéens de Terminale avec les questions d’orientation post-bac. Cette période charnière est d’ordinaire pourvue de salons d’orientations et autres temps forts permettant d’affiner ses envies et ses choix, en allant à la rencontre de professionnels. Un temps forcément stressant pour les futurs étudiants et qui cette année pourrait l’être encore plus en raison de la crise sanitaire.

Cette dernière empêche en effet les salons et forums de se tenir physiquement. C’est le cas des forums de l’Orientation organisés par la Région Centre-Val de Loire, l’Onisep et l’Académie Orléans-Tours. Pour pallier ce manque, ces organisateurs ont travaillé à la tenue d’un forum entièrement virtuel.

« Pour la Région et ses partenaires, maintenir l’organisation de ces forums a été l’une priorité majeure. Ainsi, il a été fait le choix d’organiser un forum régional 100% à distance présentant les formations post-bac. C’est un véritable défi, pour permettre aux jeunes lycéens de s’informer et d’être guidés dans leurs choix d’orientation au moment où ils sont appelés à faire leurs voeux sur Parcoursup » explique François Bonneau.

« Notre Volonté est de donner à tous nos lycéens la possibilité de disposer de la même diversité d’information, de la même proximité et de la même possibilité d’échanges »

L’outil mis en place, via la plateforme VirBELA, sera ouvert gratuitement 3 au 6 février 2021 - de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Comme dans un vrai salon, le lycéen pourra se déplacer sur le forum de manière ludique et retrouver environ 200 exposants venus parler des 150 formations présentées et proposées dans la région.

« Il y aura des stands par secteurs d’activités, des zones d’échanges confidentielles, des outils de modération… » explique de son côté la vice-présidente régionale Isabelle Gaudron. Pour cette dernière, l’outil informatique est particulièrement adapté, « 31% des recherches d’informations sur les études se faisant d’ordinaire sur internet. »

La Région table sur 20 000 lycéens au long des 4 jours de ce forum. Pour l’heure, plus de 80 lycées et 14 000 lycéens s’y seraient déjà inscrits.

Toutes les infos sur : https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/