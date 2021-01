Grève dans l'Education Nationale : le point sur les écoles à Joué-lès-Tours

Attention ce mardi 26 janvier, il y aura des perturbations.

Suite au mouvement de grève nationale dans l'Education Nationale mardi 26 janvier, le fonctionnement des écoles va être perturbé. A Joué-lès-Tours, la ville a communiqué sur la situation prévue :

Plusieurs écoles assureront un service minimum d'accueil pour les élèves, il s'agit de :

L'école maternelle Blotterie

L'ecole élémentaire Alouette

L'école maternelle Mignonne

Les enfants, dont l’enseignant est absent, y seront accueillis par les animateurs et les ATSEM.

En revance, l’école maternelle Morier, plus fortement impactée par l’absence des enseignants et ATSEM, ne pourra pas faire l’objet d’un accueil minimum et sera entièrement fermée pour toute la journée du mardi 26 janvier.

Les services de restauration scolaire fonctionneront normalement sur l’ensemble des établissements ouverts, précise par ailleurs la ville.