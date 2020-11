[Ça cartonne] La vidéo de soutien aux commerçants locaux

Avec un mot d'ordre : consommez local.

Ils sont une trentaine de commerçants à apparaître à l’écran, mais ils auraient pu être bien plus. La vidéo mise en ligne ce lundi par le Tourangeau Vincent Péchon entend mettre en avant et soutenir les commerçants locaux, avec un mot d’ordre : « Soutenons nos commerçants. » Un mot d’ordre qui fait forcément écho à l’actualité et aux débats sur la fermeture des petits commerces.

« Au lendemain de l’annonce du confinement par Emmanuel Macron, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour aider les commerçants locaux » explique l’auteur qui s’est mis en contact avec plusieurs commerçants tourangeaux. L’idée de la vidéo a immédiatement émergé pour celui qui est à la tête de l’entreprise Pogo Vidéo. Réalisée bénévolement en deux jours seulement cette vidéo met en scène donc une trentaine de commerçants qu’ils soient fleuristes, restaurateurs, vendeurs de jouets, gérants d’épicerie fine… afin d'être le plus représentatif possible des différentes activités impactées par le confinement.

Une vidéo en guise d’outil de communication, afin de diffuser au maximum les initiatives locales en termes de solutions de vente à distance et autres click and collect proposés par les acteurs locaux mais aussi inciter le public à les soutenir en consommant local donc.

