[Face à Face] Le tramway à l’Est refait parler

Mais le président de la Métropole l’assure, des études vers Saint-Pierre-des-Corps sont toujours en cours

Alors que la Métropole a remis l’accélérateur sur le projet de ligne 2 du tramway sur un axe Chambray-La Riche, la question d’une desserte de l’est tourangeau et notamment la commune de Saint-Pierre-des-Corps refait surface par la voix du « Collectif Citoyen du Tram » qui milite depuis plusieurs années pour cette desserte.

Via un communiqué de presse, le collectif fait part de sa « déception » et de sa « colère » se sentant lésé par les annonces ces dernières semaines de la Métropole et notamment de son président Wilfried Schwartz, de vouloir prioriser le mandat sur la 2e ligne Chambray-La Riche.

Ils écrivent notamment : « Il avait été annoncé au collectif citoyen en faveur du tram à l’Est de l’agglomération que les études concernant ces deux branches (ndlr : Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Pierre-des-Corps) étaient inscrites dans le budget 2020. Les responsables de la métropole précisaient que les études devaient être prêtes pour répondre rapidement à des financements de l’Etat ou de l’Europe qui favoriseraient le développement des transports collectifs et pourraient répondre aux exigences de l’Accord de Paris pour faire face au défi climatique. »

Là où les membres du collectif se sentent lésés, c’est que Philippe Briand, l’ancien président de Tours Métropole avait les derniers mois de l’ancien mandat, défendu le principe d’études multiples lancées en même temps afin de pouvoir démarrer là où c’était possible, le plus tôt possible. Ne parlant plus de deuxième ligne, l’ancien président de Tours Métropole évoquait ainsi systématiquement un réseau de 4 tronçons supplémentaires.

Oui mais Wilfried Schwartz son successeur a une autre vision. Pour ce dernier, il convient maintenant de ne plus perdre de temps. Se basant sur le vote effectué par les élus métropolitains en décembre 2018, il fait de la ligne 2, Chambray-La Riche, sa priorité du mandat.

« On voit que si on ne traine pas, la ligne ne sera opérationnelle qu’en 2025, il faut donc aller vite » explique-t-il tout en ajoutant que le projet de deuxième ligne est couplé également au déploiement d’un bus à haut niveau de service au niveau de Saint-Pierre-des-Corps via les Atlantes ou la zone de Rochepinard.

Malgré tout, celui qui est également maire de La Riche, tient à rappeler que cela n’empêche pas Tours Métropole et le Syndicat des Mobilités d’avancer dans le même temps pour la suite. Après des premières études en 2020, il annonce ainsi que celles-ci vont se poursuivre en ce qui concerne la desserte corpopétrussienne en 2021 que ce soit par le nord et l’avenue Jean Bonnin ou par le sud et la zone de Rochepinard et de la partie sud de la gare.

Tout en soulignant que Saint-Pierre-des-Corps était aujourd’hui « bien desservie par les bus », pour Wilfried Schwartz, il convient également de connaître la volonté d’Emmanuel François, le maire de de la ville, qu’il doit rencontrer prochainement à ce sujet. Le président de la Métropole qui évoque différentes problématiques parallèles comme la liaison gare à gare entre celle TGV et celle de Tours-Centre, un dossier qui avance selon lui, « on discute avec la SNCF. »

Mathieu Giua