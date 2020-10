22 millions d’euros pour la nouvelle école Polytech’Tours

L’école d’ingénieurs accueille aujourd’hui 1338 étudiants

Présente à Tours depuis 2002, l’école d’ingénieurs Polytech’Tours est aujourd’hui répartie sur 3 sites différents dans le quartier des Deux Lions. Une situation plus satisfaisante, notamment au regard du développement de l’école en question. C’est pourquoi une opération immobilière est en préparation depuis plusieurs années afin de regrouper sur un seul site (celui historique) toutes les formations proposées.

Un projet d’envergure à hauteur de 22 millions d’euros financé dans le cadre du Contrat Plan Etat Région (CPER) à hauteur de 5 millions d’euros par l’Université, 6 millions d’euros par la Région et 11 millions d’euros par Tours Métropole. La nouvelle école Polytech’Tours devrait être prête en 2023.

Avec ce nouveau bâtiment fonctionnel, les élus espèrent accueillir plus d’étudiants à l’école (150) et ouvrir des nouvelles formations. Par ailleurs les bâtiments libérés, par le biais d’un jeu de chaises musicales, la ville de Tours va récupérer un site de 4866 m² aux Deux Lions, et le Département le site Fromont (2562 m²) du fait du déménagement des formations en Lettres-Langues et Arts et Sciences Humaines vers le bâtiment de la rue Lesseps libéré par Polytech’Tours.