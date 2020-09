Joué-lès-Tours : Un forum des associations et un mot d’ordre : « Adhérez »

90 associations seront présentes.

La vie associative à Joué-lès-Tours c’est 250 associations, 17 000 adhérents dont près de 13 000 résidents de la commune. Une vie riche mais forcément impactée en cette rentrée comme ailleurs par la crise Covid-19, avec le risque de voir une déperdition du nombre d’adhérents et de voire un tissu associatif fragilisé économiquement et socialement.

Dans ce contexte, les traditionnels forums des associations de début d’année revêtent d’autant plus une importance capitale. A Joué-lès-Tours, la journée des associations a été ainsi maintenue et aura lieu ce samedi 05 septembre (de 10h à 17h) aux nouveaux gymnases René Bouissou et Hubert Henno (arrêt de tram Jean Monnet, au sud de la ville).

Interdit de fumer et vapoter sur place pour éviter les contaminations

Une journée où seront présentes 90 associations de la ville et pour laquelle différentes mesures ont été prises : les stands seront en extérieur, l’intérieur des gymnases étant réservé à des démonstrations de volley, badminton… A l’extérieur d’autres démonstrations auront lieu également comme la country ou l’escrime. Afin de garantir la sécurité sanitaire, aucune initiation n’aura lieu en revanche, mais la majorité des clubs de la ville se sont engagés à poursuivre les séances d’essais jusqu’à la fin du mois pour celles et ceux qui veulent tester de nouveaux sports nous indique Judicaël Osmond, adjoint à la Vie Associative au Bénévolat au Sport et à la Santé.

Le masque sera obligatoire dans le périmètre et un arrêté municipal a même été pris pour interdire de fumer et de vapoter dans l’enceinte du forum des associations, afin de garantir que tout le monde le porte en permanence, précise aussi l’élu. Autre conséquence de la crise sanitaire, il ne pourra pas y avoir de restauration ou de buvette contrairement aux années précédentes.

Une campagne de communication pour adhérer

Au-delà de ces restrictions, le message envoyé par la ville de Joué-lès-Tours est de soutenir activement les associations du territoire et d’inciter les habitants à s’inscrire et pratiquer les activités. Une campagne de communication allant dans ce sens va d’ailleurs être lancée dans les prochains jours dans toute la ville.

De son côté la ville va reflécher une partie de l’enveloppe non-utilisée de l’aide à projets qui avait été votée lors du dernier budget (environ 50 000 euros) en une aide générale aux associations, tout en espérant que la saison sportive et associative qui s’annonce puisse se tenir le plus normalement possible.