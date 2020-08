Covid-19 : Deux centres de dépistage à Saint-Pierre-des-Corps et Chambray-lès-Tours

Gratuits et sans rendez-vous

Alors que la crainte d'une deuxième vague de l'épidémie de la Covid-19 se fait de plus en plus forte, avec un nombre de cas positifs en augmentation, la Préfecture d'Indre-et-Loire a autorisé l'ouverture de deux nouveaux centres de dépistage.

au centre commercial d’Auchan à Chambray-lès-Tours jusqu’au 5 septembre de 9h30 à 16h30

au centre commercial Les Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps les samedis 29 août, 5, 12 et 19 septembre de 12h00 à 18h00

Les tests PCR par voie nasale y sont faits gratuitement et sans rendez-vous. Il faut néanmoins se munir d'une carte d'identité et/ou de sa carte vitale.

Par ailleurs, l'ARS dans son dernier bulletin d'information évoque une augmentation significative des cas positifs. Sur la dernière semaine, ceux-ci ont ainsi augmenté à niveau de tests constants explique l'agence de santé. En Indre-et-Loire, sur 7341 tests effectués, 157 ont été positifs, soit un taux de positivité de 2,10%.

Concernant le taux d'incidence (soit le nombre des personnes testées positives sur 100 000 habitants), celui-ci continue d'augmenter et l'Indre-et-Loire a désormais un taux de 25,90, de quoi le placer en "seuil de vigilance", le seuil d'alerte étant lui déclenché à partir d'un taux d'incidence de 50.

Selon les autorités, ces données montrent que le virus circule de plus en plus dans le département. Elles invitent donc à la prudence et au respect des gestes barrières, alors même qu'un certain relachement dans les comportements a été constaté.

Du côté des hospitalisations, la situation est pour l'instant calme avec un seul cas en réanimation dans le département. Une situation expliquée par les autorités par le fait que les tests montrent que le virus circule surtout chez la tranche jeune de la population, donc moins sujette aux complications. Elles s'inquiétent néanmoins d'une diffusion plus marquée dans les semaines qui viennent suite à la rentrée...