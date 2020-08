Indre-et-Loire : Pas de distribution de masques pour les collégiens et lycéens

Une décision du Conseil Départemental et Régional

Alors que la rentrée scolaire approche désormais à grands pas, la crise de la Covid-19 entraîne son lot de craintes et d'incertitudes chez les parents d'élèves, élèves mais aussi personnel de l'Education Nationale.

Les contours de la rentrée qui se dessinent s'avèrent en effet compliqués : distanciation spatiale quand c'est possible, accueil de tous les élèves, port du masque obligatoire pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans (Collèges et lycées).

Sur ce point, de nombreux parents d'élèves se sont ainsi interrogés sur les coûts supplémentaires imposés par le port du masque. Pour rappel, afin qu'il soit efficace, un masque doit être changé toutes les 3 ou 4 heures selon les modèles. En clair, il en faudrait donc 2 à 3 chaque jour par élève.

L'idée d'une distribution par les pouvoirs publics est ainsi de plus en plus réclamée. En Indre-et-Loire, on le sait désormais, ce ne sera pas le cas. La Région Centre-Val de Loire, qui a en charge les lycées et le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire qui s'occupe de son côté des collèges ont en effet annoncé chacun de leur côté qu'ils ne distribueront pas gratuitement de masques aux élèves. Les deux collectivités justifient leur décision en expliquant que leur collectivité ne peut pas combler les carences de l'Etat à qui incombe selon eux cette distribution si elle devait avoir lieu.