Une nouvelle rivière de contournement sur le Cher créée à Savonnières

Du coup La Plage est fermée.

Le sujet était dans les cartons depuis plusieurs années, le Cher va connaître d’importants travaux à Savonnières ces prochains mois, avec la construction d’un bras de contournement de la rivière sur sa rive droite.

Une décision qui fait suite à l’obligation de se mettre en conformité avec la loi et de rétablir la continuité écologique, c’est-à-dire permettre les remontées des poissons dans la rivière. En effet si une passe à poissons a bien été créée au début des années 2000, celle-ci se trouve être inefficace et les poissons restent bloqués par le barrage présent au niveau de la commune.

Plusieurs solutions avaient été envisagées et notamment la destruction pure et simple du barrage en question, ce qui ne satisfaisait ni la commune (le barrage fait partie de son patrimoine et de son identité), ni la Métropole, contrairement à l’Agence de l’Eau qui avait privilégié cette solution dans un premier temps en raison des coûts moindres aux autres solutions. Finalement le scénario retenu en 2018 c’est la construction d’un bras de contournement de 200 mètres de long sur la rive droite, sur une parcelle en prairie naturelle non cultivée.

Un bras pour les poissons, les bâteaux et les canoés-kayaks

Ce bras de contournement (à l’image de celui réalisé à Civray-de-Touraine l’an dernier) permettra à terme de laisser passer les poissons donc, mais aussi de maintenir une activité de batelerie (ce qui n’aurait pas été possible avec la destruction du barrage), puisque permettant aux bateaux traditionnels d’y passer, tout comme les canoés-kayaks, une activité ludique de plus en plus prisée et qui pourrait à l’avenir se développer ainsi jusqu’à Villandry.

Les travaux qui débutent cette semaine ont pour conséquence d’interdire l’accès à la plage de Savonnières, prisée aux beaux jours, pour raisons de sécurité. Pilotés par le Syndicat du Nouvel Espace du Cher, ces travaux ont été confiés sur appel d’offre à la société Vinci Terrassement Construction pour un montant d’1,3 million d’euros, financés par les collectivités territoriales et l’Agence de l’Eau.