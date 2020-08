Jusqu’à 39° vendredi : l’Indre-et-Loire en vigilance orange canicule

Comme 44 autres départements.

Le thermomètre s’affole : après un pic de chaleur dans les derniers jours de juillet, cette fois c’est bien une canicule qui arrive en France et en Indre-et-Loire, c’est-à-dire une vague de chaleur de plusieurs jours avec des températures qui restent autour de 20° la nuit voire qui les dépassent.



Ce jeudi après-midi, Météo France a placé 45 départements en vigilance orange des Hauts de France à l’Occitanie en passant par le Centre-Val de Loire. La Touraine est dans la liste.



Concrètement, il devrait faire très chaud jusqu’en début de semaine prochaine mais pas autant qu’à l’été 2019, quand les températures dépassaient les 40°. Là, on devrait atteindre 39 (à l’ombre) ce vendredi à Tours, et 38 dans la journée de samedi. Très fort, mais donc pas de quoi faire tomber les records. Néanmoins avec 20° de minimales, les nuits s’annoncent étouffantes et il n’est pas impossible qu’on ait encore des fortes chaleurs en fin de soirée, par exemple autour de 30° autour de minuit.



En période de canicule, il est conseillé de boire beaucoup (d’eau), pas trop frais pour ne pas demander trop d’efforts à son corps. Si vous sortez, ne mouillez pas votre masque pour vous rafraîchir ça pourrait le rendre inefficace. Evitez les efforts physiques, ne mettez pas non plus la climatisation trop fort pour éviter des chocs thermiques.



Dimanche il devrait faire un peu moins chaud mais tout de même encore 36° dans l’agglomération tourangelle, avec un ciel pas forcément tout bleu mais tout de même beaucoup de soleil. Lundi et mardi Météo France annonce encore 35° et 21 au petit matin. Cela pourrait baisser mercredi avec l’arrivée d’orages et un thermomètre qui repasserait sous la barre des 30°. Probable que l’on reste en vigilance jusque-là.