[En vitrine] Une Tourangelle invente un jeu façon Scrabble… mais en chiffres

[En vitrine] c'est la rubrique d'Info Tours dédiée à l'actualité économique et commerciale en Indre-et-Loire.

On connaissait le Sudoku… Voici le Sidoké. C’est l’idée de Caroline Meunier, domiciliée à Chambourg-sur-Indre dans le Sud-Touraine et lassée de ses 15 ans d’expérience en tant que mandataire de banque. « Je cherchais à créer une autre activité qui n’avait rien à voir » explique-t-elle. Après une étude de marché elle se lance donc dans l’univers du jeu de société. « A l’approche de Noël, j’étais dans une boutique, je ne trouvais pas ce que je cherchais et j’ai vu que certains jeux dépassaient les 2 millions d’exemplaires vendus. » Ça lui a donné des étoiles dans les yeux.

Toujours avec le raisonnement d’une cheffe d’entreprise, la Tourangelle a cherché la bonne formule pour mettre au point « un jeu intergénérationnel aux règles simples. Quand c’est compliqué, il y a toujours des gens qui s’écartent. » Pour elle, le combo idéal c’est stratégie et hasard.

Après plusieurs mois de travail marqués notamment par un passage au festival de Cannes du jeu de société, Caroline Meunier vient de sortir son Sidoké, dont le plateau et les jetons peuvent faire penser au Scrabble. Ce n’est pas anodin : il y a bien certaines cases qui rapportent plus de points que d’autres et le but du jeu consiste à réaliser des suites de chiffres au fur et à mesure de la partie qui se termine une fois qu’un joueur s’est débarrassé de toutes ses tuiles. Evidemment, il peut y avoir des péripéties puisqu’on peut se retrouver bloqué.e par ses adversaires. « L’objectif c’est de faire des pièges… mais pas trop » conseille la créatrice qui a testé le modèle en maison de retraite.

On peut participer dès 7 ans, au minimum à 2 et au maximum à 4. Pour bien comprendre les règles, le mieux c’est de voir la vidéo dans laquelle tout est expliqué :

Fabriqué à Taiwan pour faire baisser le prix d’achat (29€90), le Sidoké est disponible à la Maison de la Presse de Loches, à la Caverne d’Amo Baba de Vouvray, chez Lu et Approuvé à Amboise, Joué Club à Loches et La Boîte à Livres de Tours. Une rencontre avec démonstration est prévue ce samedi 13 juin dans le point de vente tourangeau et le week-end suivant dans celui d’Amboise.