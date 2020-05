StorieTravaux, 24/05/20 : 3 chantiers sur les autoroutes tourangelles

Et donc quelques perturbations.

Chaque dimanche, la StorieTravaux d'Info Tours vous liste les chantiers portés à notre connaissance pour rouler en connaissance de cause. Voici notre édition pour la semaine du 25 mai.

--------

A10 :



Le mercredi 27 mai, de 9h30 à 12h : risque de ralentissement entre les échangeurs de Sainte-Maure-de-Tourraine (n°25) et Châtellerault nord (n°26), dans les deux sens de circulation.

A10/A85 :

Jusqu'au 31 mai, nuit et jour, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85), jour et nuit. Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85), jour et nuit. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

A85 :

Du vendredi 15 mai au dimanche 31 mai, nuit et jour, week-ends compris : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Langeais (n°7) en direction d'Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Tours :

En raison de travaux place de la Liberté, les arrêts Strasbourg, Duplessis, Carnot et Royer ne sont pas desservis par la ligne 4 de il Bleu (direction Atlantes) pendant les 5 jours de la semaine. Vous devez vous reporter à l'arrêt Général Renault, situé rue du Général Renault, ou à l’arrêt Liberté, situé avenue du Général de Gaulle. Des travaux vont également débuter Rue du Pdt Coty mercredi 27 mai (jusqu'au 12 juin). La ligne 18 de Fil Bleu sera déviée.