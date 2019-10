Travaux : encore plein de trains supprimés les 19 et 20 octobre sur l'axe Tours-Orléans-Paris

Et ce n'est pas fini.

On vous a prévenu dès la rentrée : c'est un chantier qui va durer jusqu'au milieu du mois de décembre, celui du renouvellement des voies entre Blois et Orléans. Des travaux qui impactent la circulation des trains le week-end sur l'axe TER Tours-Orléans, ou l'axe Intercités Tours-Paris Austerlitz.

Une nouvelle opération d’envergure a lieu ce samedi 19 octobre à partir de 13h20 et jusqu'au dimanche 20 octobre 14h40. "50 opérateurs se relaieront durant 26 heures sur un train-usine permettant de renouveler entièrement les rails, les traverses et le ballast sur environ 5 km" indique la SNCF.



Du coup, aucun train ne circulera entre Blois-Chambord et Orléans durant cette période. Les trains RémiExpress assurant la liaison Tours > Les Aubrais > Paris sont également impactés.



La plage horaire d’interruption permet les circulations le samedi matin et le dimanche soir "afin d’assurer les départs en vacance et les retours de week-end" poursuit la SNCF.



Des trains TER-Rémi continueront de circuler dans les deux sens entre Tours et Blois-Chambord avec quelques modifications. Quelques substitutions par autocar sont proposées dans les deux sens entre Blois–Chambord et Les Aubrais permettant la correspondance à Blois-Chambord avec les trains Rémi de et vers Tours. "Attention, ces autocars ne pourront pas desservir la gare d’Orléans" conclut la SNCF.

Plus d'infos sur ter.sncf.com/centre-val-de-loire.