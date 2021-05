StorieRégionales, #3 – Nicolas Forissier veut un « plan rebond », EELV présente sa liste dans le 37, le RN lance sa campagne…

Double scrutin les dimanches 20 et 27 juin en Indre-et-Loire : on vote à la fois pour renouveler le Conseil Départemental basé à Tours et le Conseil Régional situé à Orléans. Des élections décalées de 3 mois à cause de la crise sanitaire, et qui vont avoir des conséquences sur la politique des 6 prochaines années. La campagne commence tout juste. Pour la suivre, vous pouvez compter sur Info Tours : au fil des semaines, nous vous proposerons régulièrement des points sur l’actualité des différentes forces en présence.

Nicolas Forissier veut un « Plan Rebond » pour répondre à la crise

La tête de liste LR-UDI, Nicolas Forissier a présenté sa vision pour la Région dans les colonnes de 37 degrés. L’élu de l’Indre veut notamment « changer le logiciel de la Région » dit-il, en centrant sa politique sur les initiatives des territoires. Par ailleurs, à plus court terme et pour répondre à la crise sanitaire et ses conséquences sociales et économiques, Nicolas Forissier veut lancer en cas d’élection, dès le début de mandat un vaste « plan rebond » pour aider les entreprises, mais aussi les associations. Pour aider ces dernières, il évoque ainsi la mise en place de chèques adhésion-ré-adhésion utilisables pour les clubs sportifs, les associations culturelles ou de loisirs afin d’éviter une trop érosion des adhérents.

Un plan rebond qui cible également les jeunes avec le financement intégral de stages en entreprises.

La liste « Un nouveau souffle » de Charles Fournier prête pour la bataille en Indre-et-Loire

C’est devant la gare de Tours que les membres d’Indre-et-Loire de la liste « Un Nouveau souffle » conduite au niveau régional par l’écologiste Charles Fournier, se sont réunis pour une photo de famille et dévoiler leurs priorités pour le département.

Le lieu choisi n’était pas anodin, les mobilités étant un des axes principaux du programme. Les colistiers de Charles Fournier veulent en effet arriver au bout des 6 ans du mandat à mettre en place le RER tourangeau, c’est-à-dire le maillage via les lignes SNCF de l’agglomération tourangelle et du département. Autre idée : harmoniser tous les horaires de transports (bus, trains…), créer un pass transports compatible avec les différents transports (bus, trains, vélos en libre-service…), instaurer une tarification sociale pour les abonnements de transports en commun…

Parmi les autres sujets que la liste veut mettre en avant : la transition écologique et agricole mais aussi économique en accompagnant les entreprises dans cette voie.

Les membres de la liste en Indre-et-Loire : Gaëlle Lahoreau, Frédéric Nobileau, Betsabée Haas, Benoît Faucheux, Laetitia Lecomte, Romain Fredon, Camille Cherrier, Eric Beaugendre, Sandra Guichard, Aurélien Baron, Marion Maurey, Bertrand Rouzier, Elsa Defrenet, Vincent Chardon, Claire Bartholmey, Emilien Cousin-Hamelal, Corinne Rufet, Victor Genot, Axelle Trehin, Emmanuel Bonin.

Le Rassemblement National lance sa campagne

C’est une petite surprise, le Rassemblement National n’aura aucun conseiller régional sortant sur sa liste pour les élections de juin prochain. Exit Gilles Godefroy (que l’on dit en froid du coup avec le parti de Marine Le Pen) pour conduire les troupes en Indre-et-Loire, pas de présence non plus de Stanislas de la Ruffie, autre conseiller régional sortant. C’est finalement Lionel Bejeau, ancien maire adjoint à Tours sous Serge Babary, et ancien membre de Debout La France de Nicolas Dupont Aignan qui conduira le parti d’extrême-droite en Indre-et-Loire qu’il rejoint par la même occasion.

Sans surprise, les priorités annoncées sont centrées avant tout sur la sécurité mais aussi l’emploi dans les milieux ruraux jugés délaissés…

Les membres de la liste en Indre-et-Loire : Lionel Béjeau, Régine Flaunet, François Ducamp, Corine Fougeron, Jean-Guy Protin, Claudia Rondel, Christophe Guestault, Claudine Schiller, Steven Taugourdeau, Carole Perret, Jean-François Bellanger, Marie Hérisson, Hervé Lancelot, Valérie Foussard, Jean Joubert, Biliana Cauvin, Joseph Lozano, Marie Nallet, Hugo Noyau-Paquignon, Jeaninne Varron.