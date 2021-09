Covid-19 à Tours : des dépistages gratuits à l'Hôitel de Ville

Et sans rendez-vous.

Ces dernières semaines à Tours, on pouvait se faire tester gratuitement Rue Nationale afin de savoir si l'on avait le coronavirus (ou pas). C'est fini. Le centre de dépistage mobile situé à l'entrée de la Rue de la Scellerie ferme ses portes... et déménage.

Désormais, il s'installe à l'Hôtel de Ville de Tours. L'accès se fait via la Place Jean Jaurès, comme quand on vient à une exposition ou pour un événement dans la salle des fêtes.

"En complément des structures sanitaires habituelles (laboratoires, pharmacies, etc), ce dispositif vise à augmenter les capacités de dépistage de la ville pour stopper le plus rapidement possible la circulation du virus" explique la mairie qui travaille sur le dossier avec l'Agence Régionale de Santé et la Croix Rouge. L’équipe de lutte anti-Covid de l'association sera présente du lundi au vendredi, de 10h à 13h15, et de 14h à 17h30 et ce jusqu'au 30 septembre. C'est gratuit sur présentation de la Carte Vitale. Néanmoins attention, le gouvernement devrait rendre les tests payants mi-octobre sauf prescription médicale.

On peut par ailleurs se faire tester sans rendez-vous au Palais des Sports du Sanitas du lundi au samedi de 10h à 17h. Et il y a aussi possibilité de se rendre au CHU.