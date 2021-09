[En vitrine] A Tours, un dressing pour enfants revisité Rue du Commerce

Après un changement d’enseigne.

Les bonbons sont toujours là tout comme le comptoir en forme de voiture. Il n’y a que l’enseigne qui est différente. Depuis mi-août, Tom et Chloé remplace La Compagnie des Petits Rue du Commerce à Tours. “La marque a été placée en liquidation judiciaire au mois de mai et j’ai décidé de poursuivre l’activité en indépendante” explique Estelle Ladame, désormais ex-franchisée mais toujours déterminée à vendre des vêtements pour les enfants. Elle a même élargi sa gamme :

“Auparavant les articles allaient seulement jusqu’à 12 ans. Maintenant j’en ai aussi pour les 12-16 ans. Je propose par ailleurs des sous-vêtements ou des kits humoristiques pour les papas que je n’avais pas avant.”

En deux mois, la commerçante a complètement réinventé son business. Au fil des 45m² du magasin on trouve pas moins de 6 000 références : pantalons, sweats, salopettes, bodys, t-shirts... Principalement de la marque espagnole Mayoral “qui n’a pas de boutique en France et qui n’était pas encore présente à Tours.” A cela s’ajoutent quelques autres marques repérées sur Paris, notamment les néerlandaises Little Adventure et Hot Pink “avec leurs pièces fait-main en petite série pour les 0-3 ans”.

Un déstockage pour la Braderie de Tours

C’est donc une nouvelle aventure qui débute, 4 ans après la première ouverture de boutique. Estelle Ladame se dit heureuse de l’ambiance du quartier et de la fréquentation malgré les différents écueils (manifestations en 2018-2019, confinements à répétition depuis 2020, lent démarrage des travaux des hôtels à Porte de Loire). Et pour l’anecdote, Tom et Chloé c’est bien le nom de ses deux enfants qui ont 4 et 8 ans.

En projet : la jeune maman espère encore étoffer son arsenal de marques. Et donc convaincre d’acheter en neuf à une période où de plus en plus de familles se tournent vers l’occasion, “mais j’observe aussi une tendance de plus en plus forte à venir chez les indépendants plutôt que dans les magasins des grandes chaînes” conclut-elle. A noter : elle déstockera ses derniers articles siglés La Compagnie des Petits ce dimanche 5 septembre à l’occasion de la Braderie de Tours. Quant à la nouvelle collection, elle fait la part belle au jaune moutarde (à associer avec du bleu marine) mais aussi aux modèles réversibles, au coton bio ou aux couleurs pastel type rose poudré pour les plus petits.

Olivier Collet