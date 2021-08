Le bonnet de bain devient obligatoire dans les piscines de Tours

A partir du 1er septembre.

Ça ne va sans doute pas vous faire sauter de joie parce que c'est le genre de truc avec lequel on a l'air un peu ridicule... Mais bon il va falloir vous y faire !

A partir de ce mercredi 1er septembre, la ville de Tours impose le port du bonnet de bain dans ses deux piscines publiques, c'est-à-dire la piscine Bozon du Palais des Sports dans le quartier du Sanitas et la Piscine du Mortier à Tours-Nord. L'objectif d'une telle mesure c'est notamment d'avoir une eau plus propre et de réduire la quantité de chlore utilisée. La municipalité y voit un avantage écologique en plus d'une décision qui améliore la sécurité sanitaire (moins de cheveux qui s'échappent, par exemple).

Il est à noter que Tours n'est pas la première commune à faire ce type de choix. On les a même vus se multiplier depuis le début de la pandémie de Covid-19. Citons par exemple Saint-Avertin a fait de même pour sa piscine située à proximité du Cher.

En revanche, le port du bonnet de bain n'est pas exigé au Centre Aquatique du Lac, la piscine la plus fréquentée par les familles à Tours. Ce qui n'empêche pas d'en utiliser un si vous allez vous baigner là-bas ou que vous utilisez les bassins pour vos séances de sport.