Vendanges, garde d’enfants, services civiques… Les recrutements de la rentrée en Touraine

Plusieurs secteurs embauchent en ce moment.

Le mois de septembre fait partie des périodes où les entreprises ont besoin de bras… 2021 n’échappe pas à la règle entre les travaux agricoles comme les vendanges et les jobs liés à la rentrée des classes. Dans cet article on vous liste quelques offres et rendez-vous en Indre-et-Loire.

--------------------

Vendanges : on ne connait pas encore précisément la date de début de récolte du raisin mais ça va se faire dans les prochaines semaines vers Montlouis, Vouvray, Bourgueil, Amboise, Chinon, Chenonceaux ou sur le territoire de l’appellation Noblé Joué. Pour postuler, vous pouvez contacter Pôle Emploi qui centralise une partie des offres, voire contacter directement certains vignerons. Il y a des exploitations qui reconduisent leurs équipes d’une année sur l’autre mais ont besoin de compléter, ou d’autres qui ont vraiment d’importantes nécessités de recrutement. A titre d’exemple, le domaine chinonais de Fabien Gasnier a lancé un appel à recrutement (02 47 93 11 60 pour vous proposer).

Job dating : ce lundi 6 septembre, des entreprises de l’hôtellerie restauration en recherche de personnel en alternance organisent un forum pour l’emploi de 16h à 19h au CFA Tours Alternance Formation situé 8 Allée Roger Lecoté à Tours-Nord. Attention : il faut s’inscrire à l’avance au 02 47 88 51 00.

Pour de la garde d’enfants, job dating à l’agence Les Enfants d'Abord, 31 Boulevard Jean Royer à Tours le mardi 14 septembre 2021 de 10h à 17h. Cet évènement consistera en des entretiens de présélection de 10 à 15 minutes avec chaque candidat qui s'y présentera. Critères de recrutement :

- avoir une ou plusieurs expérience(s) avec les enfants

- détenir le permis de conduire et un véhicule

- être disponible pour assurer les sorties d'écoles et/ou crèches

Service civique : Pour la 7ème année consécutive, la Ligue de l'enseignement-Fédération d'Indre-et-Loire organise un forum de mobilisation Service Civique et c’est ce mercredi 8 septembre de 15h à 20h à l'Hôtel de Ville de Tours (Place Jean Jaurès). Selon les organisateurs cet évènement a pour objectif de créer un espace de rencontre entre les structures proposant des missions de Service Civique dans le département et les jeunes (16-25 ans et 30 ans pour les personnes en situation de handicap). Plus d'une cinquantaine de structures d’accueil (associations, collectivités, organismes publics) seront présentes et proposeront pas moins de 400 missions (santé, sport, culture, citoyenneté, développement durable).

Rentrée des classes : la ville de Tours recrute des surveillants pour la pause du midi dans ses écoles (11h25-13h25 les lundis, mardis, jeudis et vendredis) mais aussi pour l’étude surveillée du soir (16h30-17h30). Il faut un diplôme type BAFA ou CAP petite enfance pour postuler. Renseignements au 02 47 21 65 38. A noter que le CCAS de la ville a aussi des besoins listés sur son site web (www.ccas-tours.fr/emplois-stages/).