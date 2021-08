TOURS : Sport’Ouvertes revient au Lac de la Bergeonnerie

Le forum des associations sportives municipal a lieu dimanche 12 septembre.

Sport’Ouvertes est un événement qui a la bougeotte. Créé en 2001 (il fête ses 20 ans), le rassemblement annuel des associations sportives de Tours a longtemps été organisé sur les bords du Cher près du Parc des Expositions, avant de migrer au Vinci après l’annulation d’une édition pour cause de pluie. Après ça, la manifestation a migré au Lac de la Bergeonnerie avant d’être éclatée sur trois sites pour cause de coronavirus en 2020 (Palais des Sports, Rives du Cher et Monconseil).

La cuvée 2021 va se dérouler sur ses bases bucoliques et nautiques avec la répartition des dizaines de stands au Lac de la Bergeonnerie et au sein du Centre Aquatique du Lac. Ce sera dimanche 12 septembre (en léger décalage avec les autres communes qui font souvent leur forum des associations dès ce samedi 4 septembre, à l’exception de Chambray qui le fait samedi 11).

La mairie annonce pas moins de 230 acteurs locaux réunis de 10h à 18h (accès libre mais soumis à présentation du pass sanitaire).

En collaboration avec le Comité Départemental Handisport 37, Sport'Ouvertes et le Forum des Associations accueillent cette année un village handisport. De nombreuses animations et démonstrations sont organisées tout au long de la journée. D’ailleurs, le champion du monde, d’Europe et de France junior handisport Yasser Musanganya qui espère participer aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 sera parrain de la journée aux côtés de la kayakiste de Tours Sarah Guyot de retour des JO de Tokyo (elle a déjà participé à ceux de 2012 et 2016 à Londres et Rio).

Parmi les disciplines à découvrir ou à rencontrer : plongée en apnée, tir sur cible, sauvetage sportif, water-polo, stand up paddle, voile, escrime, judo, karaté, arts martiaux philippins, qi qong, arts martiaux vietnamiens, dans latine, tango argentin, rugby, basket, handball, football américain, course à pied, marche nordique, football, patinage artistique, danse sur glace, tennis, badminton, marche sportive, yoga, bridge… Un forum des associations complètera la liste avec le théâtre, le chant choral, la musique, les activités nature ou les jeux de rôle.