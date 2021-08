StorieTouraine, 30/08/21 – Feu de forêt à Rillé ; La Touraine perd le record du plus long sandwich aux rillettes…

Et le bilan météo de l’été en Indre-et-Loire.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

----------------

Feu de forêt…

L’alerte a été donnée en début de journée : pour une raison indéterminée, un feu s’est déclaré dans un bois de Rillé, au lieu-dit Les Mines. Les pompiers ont mobilisé une cinquantaine d’effectifs et une quinzaine d’engins pour en venir de bout. 5ha de végétation ont été brûlés. Mais les arbres ont plutôt résisté aux flammes. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.

Bilan météo…

Contrairement à un ressenti souvent mis en avant ces dernières semaines, l’été 2021 n’a pas été rempli de mauvais temps en Indre-et-Loire. Certes, on a eu 8% de soleil en moins par rapport à d’habitude mais les températures ont plutôt été proches des moyennes de saison, et même 0,5° au-dessus en juillet-août selon les relevés de Météo France. Ce qui marque c’est qu’on a eu moins de journée à plus de 30° : 9 contre une quinzaine les années précédentes avec de fortes canicules. Et puis la pluie s’est montrée plus présente, surtout en juin. Ainsi, la préfecture n’a quasiment pas pris d’arrêté anti-sécheresse ces dernières semaines.

Foot…

Mauvais début de saison pour Avoine en championnat de National 3 : l’AOCC a été battu 3-0 à Chartres. En revanche le FCOT commence bien avec un succès 5-2 contre Montlouis.

La guerre des rillettes…

Et voilà, Tours ne possède plus le record du plus long sandwich aux rillettes du monde. La Mayenne a fait mieux ce dimanche, utilisant 50kg de préparation charcutière et 196 baguettes pour confectionner une ligne de pains garnis de 81m20, soit quasi 7m de plus que ce qui avait été fait par les charcutiers et boulangers tourangeaux lors de Ferme Expo. A la base, c’est Le Mans qui avait lancé cette bataille. Qui va désormais renchérir ?