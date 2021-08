[Photos du jour] Quand l'abbaye de Marmoutier se transforme en champ de bataille...

Un affrontement entre Gaulois et Romains.

On a remonté le temps l'espace d'un week-end à Tours... Pendant deux jours, l'abbaye de Marmoutier accuaillait une reconstitution historique inédite autour des Gaulois et des Romains. Un événement qui a attiré beaucoup de monde, en particulier des familles.

L’espace était découpé en campements installés par chaque association incarnant des soldats romains, gaulois et germains avec une aire de spectacle occupée tour à tour par les associations : Bagaconervio, les Limitis, Les Ambiani et Lorica Romana, venus des 4 coins de la France et spécialiste des reconstitutions d’archéologie vivante. Chacune présentait le groupe de soldats qu’elle représentait avec force détails sur les équipements notamment et présentait ensuite des combats. Le final a rassemblé tous les participants en un combat sans merci.

Dans la foule, deux garçons d'une dizaine d'années encouragent les Romains alors que les Gaulois sont nos ancètres. On leur demande pourquoi, et la réponse fuse : "les Romains sont plus stylés !"

Chaque participant était disponible pour répondre aux demandes du public sur l’activité qu’il proposait. Les gens ont paru très intéressés et réceptifs. Les ateliers permettaient bien de se mettre dans la peau des soldats de l’époque de l’antiquité dans la ville de Caesarodunum (nom de Tours à cette période) mais également de ses habitants : cuisine (avec dégustations de mets), tissage, céramique, tirs au scorpio. L'initiative pourrait être reconduite en 2022.

Claire Vinson