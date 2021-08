2e ligne de tram à Tours : des études sur les arbres avant les travaux

Elles ont lieu en ce moment.

Le calendrier communiqué par Tours Métropole annonce une mise en service de la ligne B du tram de Tours en 2025. Les grands travaux doivent eux débuter en 2023 pour relier La Riche à Chambray via l’hôpital Bretonneau, le Boulevard Béranger, la gare, Verdun, les Fontaines ou encore le CHU Trousseau. Un projet à plus de 400 millions d’€ qui doit encore franchir des étapes administratives avant de se concrétiser sur le terrain. Celle qui a lieu en ce moment est importante : elle concerne les études sur les arbres.

Les arbres, c’est un sujet très sensible pour ce chantier… Ça l’était même déjà lors de la construction de la ligne A inaugurée en 2013. Plusieurs spécimens avaient été abattus malgré de fortes oppositions, et 8 ans plus tard on dit souvent que le tracé Vaucanson-Jean Monnet est trop minéral. L’agglo cherche donc à ne pas renouveler les erreurs du passé… Sauf que certains opposants au tracé craignent pour la survie des arbres amenés à côtoyer les rails (en particulier Boulevard Béranger). C’est notamment pour préserver le célèbre mail que nombre de personnes planchaient pour une ligne desservant plutôt le Boulevard Jean Royer.

Afin de vérifier que les arbres ne risquent rien, et adapter les travaux si besoin, des études viennent donc d’être lancées. « Ces diagnostics réalisés par un expert, docteur en écologie, seront effectués sur des arbres à proximité immédiate de la plateforme de la 2ème ligne du tramway. De courte durée et sans nuisance pour les riverains, ils permettront d’apprécier leurs systèmes racinaires et d’évaluer les mesures à mettre en place pour assurer leur pérennité » argumente Tours Métropole.

Cela signifie que le technicien missionné va déterminer la profondeur des racines et la surface qu’elles occupent. Il va travailler Boulevard Béranger mais aussi Rue d’Entraigues, aux extrémités du Pont du Lac près du Carrefour de Verdun ou encore Avenue Stendhal aux Fontaines. « L’objectif étant de récolter un maximum de données afin de concevoir des aménagements compatibles avec le développement racinaire des arbres et permettant de ne pas remettre en cause leur pérennité » ajoute l’agglomération. On ignore à quel moment son rapport est attendu.

Autre étape à venir dans les prochaines semaines, elle aussi sensible : le début de la consultation sur l’avenir de la Place Jean Jaurès. La zone devant le tribunal et l’Hôtel de Ville est amenée à changer avec le virage de la 2e ligne entre le Boulevard Béranger et la station Jean Jaurès donc il faudra la réaménager. Cette fois ce n’est pas l’avenir des arbres mais celui des fontaines qui entraîne scepticisme voire colère. La mairie a promis un vaste débat public sur le sujet.