Jusqu'en janvier, aucun train entre Tours et Vendôme

Cela concerne aussi Notre-Dame-d'Oé, Monnaie et Château-Renault.

On parle souvent de la ligne Tours-Loches et de ses nombreux travaux de rénovation (une nouvelle fermeture totale est annoncée dans les prochains mois). Ce n'est pas le seul axe ferroviaire vieillissant qui traverse la Touraine... La ligne Tours-Vendôme-Châteaudun est également en mauvais état par endroits, ce qui nécessitait ces derniers temps de faire ralentir les trains.

Les installations datant de la fin du XIXe siècle vont désormais être totalement rénovées... Après de premiers chantiers entre Saint-Amand-de-Vendôme et Notre-Dame-d'Oé en 2011-2013, de nouvelles opérations ont débuté ce samedi 28 août pour une durée de 10 mois. Cela concerne un tronçon entre Saint-Amand-de-Vendôme (41) et Châteaudun (28) mais aussi la section La Membrolle / Notre-Dame-d'Oé dans l'agglo de Tours.

Plus de 50 mllions d'€ sont nécessaires pour réaliser la totalité des missions (rénovation de rails sur 5,5km, étanchéité à refaire sur 3 ponts, remplacement de 4 aiguillages, réfection de paroi à Mettray). Mais aussi une interruption des circulations SNCF. Elle est effective depuis ce 28 août et ne reviendra à la normale que le 1er juillet 2022. Néanmoins, dès janvier, quelques trains reprendront la liaison Tours-Vendôme aux heures de pointe. En attendant, il faudra faire avec des cars de substitution qui desserviront aussi Monnaie et Château-Renault (mais pas Notre-Dame-d'Oé). Les horaires sont disponibles dans ce fichier PDF qu'on vous met à disposition.