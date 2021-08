StorieTravaux, 29/08/21 – La piste cyclable Rue Edouard Vaillant terminée dans 6 semaines

Et les autres chantiers du moment.

Comment bien circuler en Indre-et-Loire ? Info Tours vous répond avec sa StorieTravaux, la liste des perturbations dont nous avons connaissance dans le département. Voici ce qui vous attend dans la semaine du 30 août…

Tours :

On rappelle que depuis vendredi soir 20h le Pont Napoléon a rouvert à la circulation (les bus l’emprunteront de nouveau dès ce lundi). Du coup, le Pont Wilson ferme de nouveau aux voitures dès ce lundi 30 août.

A part ça, la Rue Edouard Vaillant rouverte à la Rotonde reste en chantier pour l’aménagement d’une piste cyclable entre la gare et le Boulevard Wagner. Ce chantier va encore durer 6 semaines avec la suppression de places de parking mais pas de grosses difficultés de circulation. Les principaux aménagements sont annoncés aux carrefours de la Rue du Dr Fournier et de la Rue des Abeilles.

Autre chantier de 6 semaines : réalisation de nouvelle voirie et d’aménagements pour personnes à mobilité réduite Rue Gohier, Rue du Rempart et Rue Châteaudun. La circulation sera déviée à cet endroit.

Enfin, ce lundi lancement de 4 mois d’opérations Rue Guynemer entre les Rues Jules Guesde et Guillaumet. Et dans la Rue Guillaumet entre la Rue Guynemer et l’Avenue du Général de Gaulle. La circulation sera déviée mais l’accès des riverains autorisé.

Autoroute A10 :

Jusqu’au 3 septembre à 16h : zone de travaux située au niveau de l'échangeur Tours-nord (n°19). Des déviations seront mises en place permettant aux usagers d'emprunter les bretelles de sortie et d'entrée de l'échangeur Tours-nord (n°19) dans les deux sens de circulation.

Difficultés sur le réseau Fil Bleu :

Vendredi soir, une parade est annoncée en ville. Le tram ne circulera pas de la gare à Place Choiseul entre 21h et 23h. Même chose dimanche pendant la Braderie de Tours, cette fois entre le début de service du matin vers 6h et le soir à 22h.

Sinon, jusqu’au 10 septembre, en raison des travaux boulevard Preuilly à Tours les arrêts MAME, Preuilly, Lamartine, Rouget de L’Isle, Frumeaud et St Eloi ne sont pas desservis par les lignes 3 et 34 (dans les deux sens). Vous devez vous reporter aux arrêts provisoires situés rue du Dr Chaumier, Grand Marché place des Halles et Béranger boulevard Béranger. Pour la ligne 15, les arrêts MAME, Preuilly, Boyer et Dames Blanches ne sont pas desservis. Vous devez vous reporter aux arrêts provisoires, situés rue du Docteur Chaumier et rue des Tanneurs.