StorieTouraine, 29/08/21 – 7e mobilisation contre le pass sanitaire ; Le Tours FC débute en Régional 1 ; Michel Drucker à Saint-Roch…

Et la défaite du CTHB en match amical.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche.

---------------

Pass sanitaire…

Le 7e samedi de mobilisation contre la mesure anti-Covid du gouvernement a encore mobilisé du monde en centre-ville de Tours : 1 300 à 2 500 personnes selon que l’on prenne les chiffres de la police ou des organisateurs, ce qui reste conséquent en période estivale mais en repli par rapport à d’autres samedis. Pas d’incident à noter cette fois-ci alors que le précédent cortège avait vu de vives tensions entre militants syndicaux et identitaires.

Foot…

C’est le début du championnat de Régional 1 ce week-end avec en particulier le premier match de l’équipe 1 du Tours FC dans ce championnat de 6e division alors qu’elle ambitionne d’évoluer au niveau professionnel (mais qu’elle a été rétrogradée à cause de la situation financière du club). L’objectif est évidemment de remonter rapidement. Pour ça il faut gagner et finir dans les trois premiers de la poule. La rencontre du jour est programmée à Bourges. Ce samedi, Joué a battu Dreux 4-0, même score pour Saint-Cyr contre Vineuil.

Handball…

3 victoires, 1 match nul et 2 défaites : voici le bilan des matchs amicaux du CTHB avant d’entamer son championnat de LBE. Les Chambraisiennes ont été dominées par Bourg-de-Péage ce samedi dans la Drôme, après leur revers contre Dijon. Elles s’inclinent de 7 buts (31-24) et on attend maintenant de voir comment elles vont évoluer lors de leur premier match officiel le 8 septembre sur le terrain de Paris. On rappelle que pour la première fois l’équipe tourangelle disputera une coupe d’Europe cette saison.

Evénement…

Ce dimanche, Chanceaux-près-Loches accueille La Forêt des Livres, salon littéraire également connu sous le nom des Ecrivains chez Gonzague Saint-Bris, du nom de son créateur aujourd’hui décédé. C’est la 25e édition de la manifestation qui accueillera 130 personnalités du livre avec des noms connus (Eric Naulleau, Vanessa Springora, Jean-Louis Etienne, Macha Méril…) mais aussi des auteurs et autrices de Touraine. L’accès est gratuit mais le pass sanitaire obligatoire. La fermeture des portes est prévue à 18h, les dédicaces débutent à 14h.

Evénement (bis)…

Autre personnalité de passage en Indre-et-Loire ce dimanche : l’animateur de France 2 Michel Drucker, à l’occasion d’une manifestation canine et solidaire dans le village de Saint-Roch. Nos Chiens ont du Talent se tient de 9h30 à 17h30 pour sa 2e édition après une pause Covid en 2020. Une tombola est prévue pour financer l’achat d’un chien-guide pour une personne déficiente visuelle. Au programme : rencontres avec les éleveurs, chiens danseurs, balades avec chiens terre-neuve, démonstration de dépistage de drogue par la gendarmerie, chiens de traîneau, chiens de berger, expositions…