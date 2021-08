ReplayTouraine #68 – Avions Tours-Lisbonne, réfugiés afghans, iguane… 4 infos qui ont marqué la semaine

Avec aussi le passage de Xavier Bertrand.

Vous n’avez pas suivi l’actu ces derniers jours en Indre-et-Loire ? Info Tours prend le temps de vous la résumer le week-end. Voici le ReplayTouraine du 28 août…

-------------

1 – Des avions Tours-Lisbonne

Entre restrictions sanitaires et envie de plus d’écologie, le trafic aérien peine à retrouver son niveau d’avant crise Covid. Et pourtant Ryanair s’apprête à ouvrir une nouvelle ligne au départ de l’aéroport de Tours. Et vers un pays déjà desservi par la compagnie à bas prix irlandaise. Après Londres, Dublin, Marseille, Marrakech et Porto voici donc l’annonce d’une desserte Tours-Lisbonne à raison de deux vols aller-retour par semaine dès le 2 novembre. Décollages et atterrissages sont prévus les mardis et samedis et les billets sont déjà en vente.

Toujours à propos de transports, on a appris cette semaine que l’expérimentation de trains à hydrogène entre Tours et Loches n’aurait pas lieu dès le mois de septembre comme prévu mais plutôt à la fin du printemps 2022, après les travaux de modernisation qui nécessiteront une nouvelle fermeture totale de la ligne. Une déception alors que la circulation de ce type de rame d’Alstom en Touraine était annoncée comme une première en France.

2 – Des réfugiés afghans en Touraine ?

Ce week-end la France achève l’évacuation de ses ressortissants présents en Afghanistan, ainsi que des Afghans en danger (notamment parce qu’ils ont travaillé pour la France). Certains de ces réfugiés pourraient être accueillis en Indre-et-Loire d’ici quelques jours, le Tours Football Club a notamment proposé ses installations. La ville de Tours s’était également portée volontaire il y a plusieurs jours afin de recevoir plusieurs dizaines de personnes. Cela dit c’est la préfecture qui coordonne le dispositif final. Certains exilés sont déjà arrivés dans la région cette fin de semaine, à Orléans.

3 – Xavier Bertrand en Touraine

Candidat à l’élection présidentielle 2022, le président de la région Hauts de France était dans le Chinonais ce mercredi. Personnalité de droite mais pour l’instant absent de la primaire chapeautée par Les Républicains, l’ancien ministre a assisté à la cérémonie commémorant le massacre de Maillé pendant la seconde Guerre Mondiale avant de s’exprimer face à la Forteresse de Chinon (le maire de la ville fait partie de ses soutiens).

4 – Un iguane dans le parc

Le week-end dernier, un promeneur est tombé nez à nez avec un iguane dans un parc de Château-Renault. Une belle bête mesurant 1m de long ! Les pompiers l’ont récupéré et c’est le Muséum d’Histoire Naturelle de Tours qui a été chargé d’héberger l’animal et surtout de le requinquer car il souffre de malnutrition et a perdu beaucoup de poids. A priori il est âgé de deux ans. On ignore qui était son propriétaire. Car l’espèce venant d’Amérique du Sud, elle n’est pas présente à l’état sauvage chez nous. Des trafics illégaux existent…

A propos d’animaux domestiques, un appel à la vaccination des chats contre le typhus est lancé dans l’agglo tourangelle. Récemment, une dizaine de félins sont morts à la Rabière.