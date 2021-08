[Faut y aller] Un week-end 100% romain à l’abbaye de Marmoutier

Avec des reconstitutions historiques.

C’est un événement inhabituel à Tours : ce samedi 28 et ce dimanche 29 août le site historique de Marmoutier revient 2 000 ans en arrière pour Caesarodunum, « une grande reconsttution historique et archéologique avec campement de soldats romains, gaulois et germains. »

Concrètement, on va pouvoir se plonger dans l’univers du Ier siècle après Jésus Christ pendant deux jours avec des démonstrations de combats, des ateliers de tissage ou de cuisine mais aussi des jeux romains ou une activité pour frapper de la monnaie.

Le site est ouvert de 11h à 19h (mettez Chemin des Rochettes dans le GPS pour trouver le parking), on peut pique-niquer sur place ou acheter son déjeuner au stand de fouées. Tarif plein : 8€, 5€ en tarif réduit et gratuit pour les moins de 18 ans.

Extrait du programme :

11h30 et 16h20 : 35 minutes de manœuvres de l’armée romaine

12h30 : tir au scorpio pendant 15 minutes

12h45 et 15h : animations pour apprendre aux 7-12 ans à devenir des guerriers gaulois

14h15 et 17h : 40 minutes de démonstrations de combats à la gauloise

18h30 : bataille finale

En continu : peinture, musique, céramique, forge, tissage…