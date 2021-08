Bus et tram à Tours : tout ce qui change pour la rentrée de Fil Bleu

A partir du lundi 30 août.

Chaque année c'est la même chose : Fil Bleu corrige son réseau à la rentrée avec l'idée d'améliorer le service de transport dans l'agglo de Tours (rajouter des arrêts, modifier des lignes...). A quoi faut-il s'attendre cette année ? Voici la réponse alors que les horaires normaux reprennent ce lundi 30 août...

Déjà une bonne nouvelle : c'est la fin des grands travaux Rue Edouard Vaillant. Après 5 mois de déviation, les lignes 3, 4, 14, 15 ou 19 reprennent leur itinéraire normal. De même que les lignes 11, 14 ou 50 qui traversent le Pont Napoléon et peuvent de nouveau l'emprunter après sa réouverture post-chantier.

Sinon, "après études" Fil Bleu annonce que des horaires spéciaux seront mis en place sur 6 lignes pendant les vacances scolaires. Cela concerne les trajets suivants : 12, 15, 16, 17, 18 et 30. Attention donc dès la Toussaint fin octobre. Par ailleurs, les lignes Citadine C2, C3 et C4 qui circulaient à Tours-Nord, Joué-lès-Tours et Tours-Febvotte sont supprimées faute de fréquentation... mais remplacées par un service de bus à la demande (sauf la C4). Dans le secteur de Saint-Cyr-sur-Loire, la ligne C2 et le tronçon de la ligne 18 entre Croix-Chidaine et Tranchée sont remplacés par le Résabus R10. Il fonctionnera du lundi au samedi de 7h à 19h ; celui-ci desservant exclusivement les arrêts anciennement desservis par la ligne 18 ou C2, en rabattement sur Saint-Cyr Mairie, Montjoie, Guy-Raynaud, Mailloux et Tranchée. À Joué-lès-Tours, la ligne C3 est remplacée par du transport à la demande, le Résabus R6 qui incorpore 12 nouveaux arrêts.

A noter qu'on peut commander un Résabus via l'appli smartphone dédiée Fil Bleu Résabus ou par téléphone au 02 47 66 70 70 jusqu'à 30 minutes avant le départ.

A Fondettes, la ligne 68 est modifiée pour desservir le nouveau collège et la piscine. A Saint-Avertin, les lignes 35 et 36 seront réduites pour se concentrer sur les heures de pointe. Le reste de la journée, le Résabus R11, proposera une offre de 9h à 16h du lundi au samedi, avec possibilité de correspondance vers les arrêts CHU Trousseau, De Gaulle ou Paul Doumer. Il desservira aussi 9 arrêts chambraisiens.

A Chanceaux-sur-Choisille, Des aménagements récents dans le centre-bourg entraînent du mouvement sur la ligne 56 : le terminus changera une fois sur deux entre Sainte-Agathe (Super U) et Langennerie. L’offre réduite sur le secteur de Langennerie est justifiée par une faible fréquentation notamment en dehors des heures de pointe. A Druye, l’offre Druye Mairie <> Ballan Centre va être supprimée les mercredis et vendredis, car peu utilisée jusqu’alors. En remplacement, deux allers-retours entre Druye et Joué Hôtel de ville seront proposés le samedi, en complémentarité avec l’offre du train.

Enfin à Tours, fusion des lignes 70 et 71 vers la MFR Rougemont et l'Institution Marmoutier. Et passage de la ligne 62 par les Fontaines avant de rejoindre les établissements Grandmont, Corneille ou Becquerel.