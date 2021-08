Vaccinations anti-Covid sans rendez-vous dans 2 centres commerciaux tourangeaux

A Tours-Nord et Saint-Pierre-des-Corps.

C'est le ministre de la santé lui-même qui l'envisage : la France pourrait bien ne pas atteindre l'objectif des 50 millions de personnes auyant reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid au 31 août. Pour ralentir l'épidémie les autorités snitaires cherchent donc tous les moyens d'encourager à la piqûre. Nouvel exemple dès ce samedi 28 août en Indre-et-Loire avec des vaccinations sans rendez-vous dans deux centres commerciaux du département, et ce jusqu'au 11 septembre.

La préfecture annonce l'installation d'un centre d'injection les samedis de 10h à 18h et les mercredis de 14h à 18h jusqu'au 8 septembre aux Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps au sein de l'ancienne boutique La Compagnie des Petits. Ce sera également possible de recevoir sa dose dès le 1er septembre et jusqu'au 11 au sein du centre commercial La Petite Arche de Tours-Nord. Egalement les mercredis et samedis. De 13h à 17h le premier jour puis de 10h à 17h les 4, 8 et 11 septembre (toujours sans rendez-vous).

L'objectif de ces installations est de mobiliser les familles qui viennent faire leurs courses de rentrée. Seule la carte Vitale sera nécessaire pour bénéicier du vaccin.

Précisons que ces deux centres éphémères seront accessibles dès 12 ans mais uniquement pour des premières injections. Les 2e doses doivent toujours se faire dans les centres classiques avec prise de rendez-vous. A ce jour, 87% des adultes tourangeaux ont reçu une première piqûre anti-Covid, 78% ont une couverture vaccinale complète. C'est trois points de plus que la moyenne nationale; Par ailleurs, 60% des 12-17 ans ont eu leur première dose et 37% en ont reçu deux.