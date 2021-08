[#MIAM] On a goûté le (presque) nouveau restau de la Rue Colbert.

L’Escapade devient l’Aubépine.

Un changement d’enseigne mais pas d’équipe. En ce mois d’août 2021 L’Escapade s’offre un petit lifting. L’un des restaurants réputés de la Rue Colbert de Tours modifie son nom mais garde la même brigade. Bienvenue à l’Aubépine, qui définit sa cuisine comme « créative et gastronomique » : forcément, on a voulu goûter.

Proposant un menu déjeuner à 24€ et un menu entrée-plat-dessert à 38€ au dîner, l’établissement est dans la gamme bistronomique du centre-ville. Pas de doute, la carte offre de belles promesses du foie gras accompagné d’un gel d’hibiscus à la tartelette chocolat-estragon en passant par la caille rôtie en croûte de parmesan. Il y a de l’originalité dans l’air, des associations qu’on ne voit pas ailleurs.

D’ailleurs, avant même de choisir, on nous apporte une petite crème de chou-fleur accompagnée d’une brunoise de fenouil : une association inhabituelle qui matche (on fut moins convaincu par le sablé avec mousse d’ail noir). Derrière, on entame le repas avec le Jardin Végétal, soit une assiette qui décline la courgette en plusieurs façons. La fleur farcie est généreuse, la tartare s’accompagne d’un vinaigre balsamique et la raviole d’une crème de chèvre frais. Le tout élégamment présenté, on aurait juste apprécié un assaisonnement plus marqué pour sublimer le légume (idem pour les ravioles de crustacés qui font la paire avec les langoustines rôties).

Alors que l’on accompagne le repas de verres de sauvignon de Montlouis ou d’un rouge du sud justement conseillés (5€ l’unité), nos plats se posent sur la table : la selle d’agneau farcie au thym, à la menthe fraîche et aux épices douces est parfumée comme il faut. Le steak de thon mariné d’ail et basilic est lui plus cuit qu’annoncé dans le menu où on nous le promettait juste saisi, préparation qui le rend de fait un peu sec. Bonne idée pour l’accompagner : des cylindres de pomme de terre tout doux, et quelques mini-légumes.

Pour le dessert, le chef fait l’accord judicieux entre les fraises de Touraine et le poivre sur un biscuit sablé idéalement croustillant, réhaussé d’une glace au yaourt. On commande aussi l’abricot en tartare au romarin, avec son biscuit dacquoise, un sorbet agréablement fruité et la mousse nougat pour la gourmandise. Des propositions audacieuses qui demandent à confirmer dans tous les détails pour susciter réellement l’effet waouh.