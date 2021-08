Une reconstitution virtuelle géniale pour l’ex Collégiale Saint-Martin de Tours

On peut la découvrir en 3D.

Quand on se balade Rue des Halles à Tours, on passe au pied de la Tour Charlemagne et de la Tour de l’Horloge. Il fut un temps où ces deux bâtiments étaient intégrés à la grande Collégiale Saint-Martin de Tours, « haut-lieu de la ville à la fin du XVe siècle » comme le rappelle le Centre d’Etude sur la Renaissance rattaché à l’Université de Tours. Depuis quelques semaines, le CESR propose un site web extrêmement bien fait, fruit de plusieurs années de travail dans le cadre du programme ARD Intelligence des Patrimoines. Réalisé notamment avec l’entreprise locale Dripmoon, son objectif est de publier de manière ludique une riche base de données historiques sur la Renaissance en Touraine et en Centre-Val de Loire.

Et l’une des premières choses qu’on trouve c’est une reconstitution de la Collégiale en 3D, avec la Tour Charlemagne alors coiffée d’un toi ou la Tour de l’Horloge en façade.

On parvient donc à avoir une image du centre-ville de Tours à la fin des années 1400… En plus de cette carte interactive très instructive, un film, des enregistrements audio des chants qu’on pouvait entendre dans l’édifice religieux et une frise chronologique didactique sur son histoire sont disponibles. Pas de longs textes, des infos percutantes, des dessins ou schémas qui parlent : c’est facile à comprendre (mieux vaut avoir un grand écran pour en profiter au maximum, l’expérience sera moins immersive sur mobile). Vous découvrirez par exemple une illustration de l’effondrement du bâtiment après la Révolution française en 1797. Elle avait été transformée en écurie puis abandonnée.

Au-delà du chapitre sur la Collégiale, le site Renaissance Transmédia Lab fourmille d’informations sur Léonard de Vinci avec un web-documentaire sous forme d’enquête. Des sculptures de l’époque sont passées au scanner et étudiées, un onglet est dédié à la musique, un autre sur une fête en l’honneur de François Ier.