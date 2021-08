StorieTouraine, 16/08/21 – Décès de l’enfant noyé à Château-la-Vallière ; Incidents au Centre Aquatique du Lac ; Arrivée de l’allocation rentrée scolaire…

Et le masque de nouveau obligatoire pour les marchés tourangeaux.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

----------------

Triste issue…

Son pronostic vital était engagé dès vendredi… L’enfant de 10 ans qui s’est noyé à Château-la-Vallière est mort comme l’a annoncé le parquet de Tours ce lundi. Il avait été hospitalisé à l’hôpital Clocheville de Tours. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances du drame.

Incidents au Centre Aquatique du Lac…

La piscine la plus fréquentée de Tours a vécu un week-end mouvementé avec deux interventions de police samedi et dimanche, dont une ayant entraîné l’évacuation des bassins après l’intrusion de jeunes sans billet. Désormais, les moins de 18 ans ne pourront pas entrer sans au moins un de leurs parents. Et il faudra venir avec un justificatif.

Point Covid…

En raison d’une augmentation des cas Covid en Touraine, le masque redevient obligatoire sur les marchés, les brocantes ou les événements festifs (sous peine d’une amende de 135€). La préfecture l’annonce dans un arrêté. En revanche les grands centres commerciaux ne sont pas concernés par l’obligation de présenter un pass sanitaire. A noter que samedi, une nouvelle manifestation contre cette mesure a rassemblé plus de 2 000 personnes à Tours.

Rentrée scolaire…

Selon des chiffres communiqués par la Caisse d’Allocations Familiales d’Indre-et-Loire, 31 172 enfants tourangeaux vont bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire versée ce mardi 17 août. Montant total : 15 446 000€ dans le département, en moyenne 415€ par bénéficiaire.

Basket…

Cette fois ça y est : Tours a bouclé son recrutement. Pour sa première saison en Pro B, le TMB enrôle un dernier joueur : Amadou Sidibé. Un pivot américano-ivoirien qui s’est fait bien remarqué dans le championnat de 2e division l’an dernier avec Evreux. Il a 27 ans et mesure 2m03. Ajoutons que le club a repris l’entraînement ce lundi en attendant une série de matchs amicaux puis le retour de la compétition.