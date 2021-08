StorieTouraine, 14/08/21 – Noyade d’un enfant à Château-la-Vallière ; Tests Covid en gare à Saint-Pierre ; Festival annulé à Chinon…

Et un rassemblement contre le pass sanitaire.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi.

Noyade…

Ce vendredi, un enfant de 10 ans s’est noyé au niveau de l’étang du Val Joyeux à Château-la-Vallière, endroit prisé des familles l’été car c’est un site de baignade surveillé. Le pronostic vital de la jeune victime est engagé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame : originaires de la région parisienne, les parents étaient présents. Rappelons que la commune a subi un accident similaire à l’été 2020, avec le décès d’un enfant de 6 ans.

Tests Covid…

Depuis lundi le pass sanitaire est obligatoire pour monter dans un train longue distance, comme les TGV et Intercités. Pour les voyageurs qui ne sont pas vaccinés et qui n’ont pas pu faire de test avant le départ, il est possible d’en réaliser ce samedi en gare de Saint-Pierre-des-Corps via une tente installée près de l’entrée. Il s’agit de dépistages antigéniques donc avec résultat rapide.

Selon les derniers chiffres, le taux d’incidence du virus est de 104 cas pour 100 000 habitants en Touraine, 130 à Tours Métropole (le seuil d’alerte est à 200, avec possible obligation du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux). 630 cas ont été détectés en 7 jours du 3 au 9 août sur un total de quasi 25 000 tests (2,6% de résultats positifs).

Manifestation…

Ce samedi à 14h, les opposants au pass sanitaire appellent de nouveau à manifester au départ de la Place Jean Jaurès. Des dizaines de rassemblements similaires sont annoncés partout en France avec une mobilisation orientée à la hausse selon les services de renseignement. Elle était proche des 2 000 personnes chaque week-end à Tours depuis le début du mouvement.

Festival annulé…

Jugeant les mesures anti-Covid trop compliquées pour organiser un événement culturel dans de bonnes conditions, l’équipe qui met sur pied Voyages en Guitare renonce à l’édition 2021 à Chinon. Elle était prévue du 10 au 19 septembre avec des concerts gratuits et en plein air.

Arrêté anti-rave...

Et un week-end de plus où la préfecture d’Indre-et-Loire prend des mesures pour éviter un rassemblement festif non déclaré dans le département. Les teknivals sont donc interdits ainsi que le transport de matériel de sono dans des poids lourds de plus de 3,5 tonnes. En cas de contrôle, les forces de l’ordre peuvent saisir les biens en question.

Foot…

En attendant la reprise du championnat de National 3, les équipes tourangelles poursuivent leur préparation : dès 17h à Savonnières, le FC Ouest Tourangeau affronte Chambray-lès-Tours (Régional 1), Montlouis-sur-Loire s’opposera à l’équipe de N3 du Mans à domicile à 16h et Avoine contre celle de Sablé ce samedi à 16h sur son terrain.