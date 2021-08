[En vitrine] A Tours, des bâches de pub transformées en sacs de courses design

100% recyclage et 100% tendance.

Détourner des objets publicitaires pour en faire des objets désirables… C’est une mode qui a tendance à pas mal se diffuser en ce moment. Rien de bien nouveau sous le soleil : ça fait par exemple de très nombreuses années qu’on récupère des capsules de soda pour en faire des dessous de plat. Récemment, une enseigne de supermarchés a également réussi à rendre incontournables des chaussettes et baskets avec son logo dessus, les articles en question se revendant à prix d’or sur Internet.

A Tours, c’est un projet plutôt axé autour du recyclage qui nous intéresse aujourd’hui, même s’il comporte évidemment une part de marketing…

Avec presque 60 ans d’existence, Lechat fait partie des entreprises tourangelles bien connues dans le monde de l’imprimerie et de la communication publicitaire. Elle compte 12 salariés (14 avant la crise sanitaire). Avant le coronavirus elle imprimait environ 2 000m² de bâches par an pour des événements sportifs, des magasins… Bref, plein de clients. Des objets affichés au grand air pour quelques jours ou quelques semaines… puis obsolètes donc ça devient des déchets.

Et si on les gardait pour les transformer en objets réutilisables à l’infini ? Après tout c’est de la toile plastifiée solide, ça se lave bien. Ça se tente…

C’est ce que s’est dit le patron de l’imprimerie Philippe Lefeuvre qui a noué un partenariat avec l’association Active, spécialisée dans la collecte et le recyclage de textiles (200 tonnes par an issues des collectes réalisées dans l’agglo). Une activité qui fait travailler des personnes en réinsertion : « On recherchait une solution locale pour recycler nos bâches. Active qui fait partie de nos clients nous a dit qu’elle était capable de transformer ces produits » indique le chef d’entreprise.

Dans un premier temps Lechat a donné une dizaine de bâches qui vont être découpées et repliées pour former des sacs. 1m² suffit pour disposer d’un objet tout neuf prochainement vendu à un prix compris entre 10 et 15€ dans la boutique d’Active située Rue Edouard Vaillant à Tours (quartier Beaujardin). A terme, il sera aussi possible de trouver des pochettes ou des portes-monnaies réalisés avec le même matériau. Seules les bâches en très bon état, non déchirées, pourront être récupérées et réutilisées. A chaque fois qu’un client lui en ramènera une, l’imprimeur lui proposera une ristourne sur une prochaine commande.