[#MIAM] A Tours, 8 terrasses pour bien profiter de son été

En centre-ville... mais pas que.

Quand on veut se faire un verre ou un repas en terrasse à Tours on pense en priorité à la Place Plume ou à la guinguette. Mais il y a d’autres options, loin des bruits des voitures... parfois cachées à l’arrière des bars. Voici une sélection qui devrait vous offrir une belle variété d’options. Attention : le pass sanitaire y est requis.

Etape 84 :

Qui a dit qu’on devait forcément aller dans le Vieux-Tours pour profiter d’une table à l’air libre ? Avenue de Grammont, l’auberge de jeunesse de Tours est ouverte à tous, sa salle de bar-restaurant est très lumineuse et la terrasse est à l’écart de la circulation, à l’arrière du bâtiment avec des jolis parasols et des chaises au bord de l’herbe. Le brunch du week-end est réputé, on peut également venir s’y restaurer le midi (#burgers).

Légende - La Cour des Grands :

C’est la nouvelle adresse de la Rue Châteauneuf, à deux pas de la Place du Monstre : un grand bar lounge avec pas mal de tables sur le bord du trottoir et la possibilité de s’étaler le vendredi soir et le samedi dès 11h car la rue est fermée aux voitures. Et si jamais c’est plein, les autres bars des environs ne manquent pas de cachet.

Le Cubrik :

Vous connaissez peut-être déjà la terrasse de ce bar à jeux de la Rue au Change... mais est-ce que vous avez déjà bu un coup sur la deuxième terrasse, celle qui est située à l’arrière, dans la petite cour, près de la chapelle ? Cela ajoute encore du cachet à ce lieu où l’on vient déjeuner le midi, boire et s’amuser le soir. Il organise également des événements régulièrement. Un duo de chefs vient d'ailleurs de reprendre la cuisine et leurs recettes sont très créatives.

Le Dolittle (reprise le 1er juin) :

On reste dans le Vieux-Tours avec ce bar un peu à l’écart du tumulte de Plume, plutôt côté Place de la Monnaie. Une adresse où l’on se sent bien, où l’on peut jouer aux fléchettes... et dont on profite de la terrasse à l’arrière. Pas très grande mais carrément confortable de jour comme de nuit. L’endroit organise ponctuellement des événements culturels qui méritent qu’on s’y intéresse de près.

Café Concept :

Si vous connaissiez Le Court Circuit, vous savez où trouver Le Café Concept. Oui, voilà, Place de la Victoire. La déco a été refaite mais les produits locaux restent en tête de gondole et l’accueil s’avère particulièrement agréable. On y mange en mode plateau repas le midi et on y boit des coups le soir, là-encore avec des événements pour accompagner certains week-ends. Il y a une première terrasse devant l’entrée et une autre, au calme et toute mimi, à l’arrière.

Hansel et Gretel :

Bruncher ou boire un thé dans une superbe cour à l’esprit médiéval... C’est carrément l’un des meilleurs plans terrasse de la Rue Colbert (avec Les Pierres Fondues, demandez-leur en réservant). Ici, accueil aimable, ambiance intimiste, fraîcheur matinale garantie le dimanche, et des prix tout doux.

Auprès de la nature :

Quand on parle des terrasses les plus reposantes de Tours, comment ne pas citer celles qui sont directement au milieu des jardins ? En l’occurence Au Rendez-Vous du Botanique en face de l'Hôpital Bretonneau (qui affiche souvent complet le midi, donc réservez) et Quand Julie Pâtisse - L’Atelier aux Prébendes, avec ses boissons et pâtisseries pour le goûter (et brunch le dimanche). Oui, il est possible d’enchaîner les deux dans une même journée.

Dans la cour :

Rue Courteline, on adore la terrasse des Beaux Gosses, bar situé à l'angle de la Rue Léon Boyer. De bonnes bières, un accueil adorable, du punch, des planches généreuses... Posez-vous dans la cour intérieure aux espaces confortables (banquettes-canaps ou tables hautes). C'est boisé, cosy, animé... Bons moments assurés !