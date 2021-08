[#MIAM] Le moment ou jamais pour manger au Douro

Avant que le patron quitte l’établissement.

« Depuis 1979 » : lettres et chiffres sont imprimés en gros sur la carte. On prend la calculette : ça fait 42 ans, moins les confinements anti-Covid. Bref, un sacré nombre d’hectolitres ont déferlé sous les ponts de Loire depuis l’ouverture du Douro, restaurant portugais du Vieux-Tours qui emprunte son nom à celui d’un grand fleuve de la péninsule ibérique (son adresse exacte : 16 Rue de la Grosse Tour).

A l’intérieur, c’est comme au Portugal. C’est-à-dire carreaux de faïence tout autour du comptoir ou sur les murs, jusqu’au rappel pour les sets de table. La déco met en avant le pays d’origine du patron avec des photos, un maillot de foot… L’ambiance sonore bon enfant complète le tableau. Ici, on n’est pas là pour un repas avec ambiance feutrée et ce n’est pas ce qu’on vient y chercher donc tant mieux.

Depuis sa table, on espère voyager d’un coup, profiter de l’authenticité avant qu’une page se tourne. Le boss du Douro doit passer la main d’ici peu après une belle carrière… et encore il a joué les prolongations pour avoir le temps de partir en beauté et pas en plein milieu d’une période de restrictions sanitaires XXL. Toujours jovial, l’homme est aux petits soins et efficace. Y compris avec les enfants (on apprécie).

Pour notre repas, on entame avec l’assiette de tapas (15€), remplie de charcuterie, de beignets de morue, d’oignons frits… « Tout ce qui traîne en cuisine » nous dit-on au moment de la commande. On se régale en accompagnant cette entrée d’un petit rosé portugais tout frais, bien fruité. Puis c’est l’arrivée de la morue à bràs, combo poisson-pomme de terre qui présente aussi bien qu’il rassasie. Mention spéciale également pour le proc mariné à l’Antejana avec chips maison qui croustillent de partout (14€).

Et bien sûr, impossible de repartir sans une fournée de pastéis de nata (6€), dessert que l’on peut saupoudrer de cannelle pour booster le goût. Et rehausser d’un verre de porto. Miam.