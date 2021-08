[En vitrine] Des jouets à louer, livrés à domicile : les petits tourangeaux vont adorer

C’est le business plan d’un nouveau site Internet.

[En vitrine] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à l’actualité commerciale en Indre-et-Loire.

On peut louer une maison pour les vacances, une voiture, des fringues... Et maintenant des jouets. En France quelques entreprises se sont déjà lancées dans ce genre d’aventure. En voici une qui nous vient de Touraine : Les Tour’Anges Jouent.



A la base du projet on trouve deux copines de Ballan-Miré et Mettray : Audrey Poltron (comptable de métier) et Anaïs Bigard (commerciale en menuiserie). La première a trois filles, la seconde deux garçons. Deux familles qui passent énormément de temps ensemble (les mamans se connaissent depuis une vingtaine d’années). « Ça faisait longtemps qu’on voulait monter une affaire en commun, on attendait juste d’avoir la bonne idée » souligne Audrey, par ailleurs responsable de deux réseaux de distribution du site La Ruche Qui Dit Oui, une plateforme spécialisée dans la distribution de produits locaux.

Le concept des Tour’Anges Jouent a germé dans la tête des deux femmes au mois de janvier, « au retour d’un week-end. » Leur idée c’est donc un site web où l’on commande jeux et jouets à louer pendant 4 semaines, le tout étant livré chez vous par les fondatrices et récupéré à domicile une fois le temps d’emprunt écoulé.



La boîte démarre tout juste mais le catalogue comporte déjà 130 références allant des livres pour bébé à la trottinette en passant par les jeux de plateau type Monopoly, les puzzles, les activités manuelles, les Lego Star Wars, les circuits de petites voitures... En gros de quoi plaire aux 0-12 ans. Tout est d’occase, en provenance direct du stock des mamans qui proposent par ailleurs de racheter jouets et jeux en bon état via une page spéciale de leur site Internet. « On est remplies de jeux à la maison, et il y en a beaucoup que nos enfants n’utilisent pas. Au lieu de les laisser traîner on s’est dit que ce serait bien d’en faire profiter les autres. C’est ausis un bon moyen de tester un jouet avant de l’acheter, et de laisser tomber si ça ne plait pas à l’enfant » raconte Audrey. Elle espère bientôt avoir plein de jeux d’extérieur, de sproduits inspirés de la pédagogie Montessori ou encore de quoi anumer une fête d’anniversaire « car pour ces événements on achète souvent des objets qui servent une ou deux fois. Ce n’est pas très écoresponsable. Nous ce qu’on veut c’est encourager le partage. »

L’idée de l’économie circulaire est ardemment défendue par les fondatrices de l’entreprise, tout comme l’importance du contact humain avec la livraison. Pour l’instant celle-ci se fait dans un rayon de 15km autour de Tours. Elle est gratuite à partir du moment où on réserve l’équivalent de 16€ d’articles (les livres les moins chers sont à 1€, les produits les plus onéreux autour de 30€).



Contrairement à d’autres services, Les Tour’Anges Jouent ne proposent pas d’abonnement. On est libre de prolonger sa location, de ne pas refaire de commande après 4 semaines ou de prendre tout autre chose. Un service pensé comme complémentaire à celui des ludothèques et qui pourrait notamment plaire aux assistantes maternelles : « C’est une des premières commandes qu’on a eues parce que ces profesisonnelles doivent souvent racheter des jouets en fonction de l’évolution de l’âge des enfants qu’elles gardent » souligne Audrey. Là elles pourront donc renouveler leur stock sans accumuler et à coût maîtrisé. A noter : pas d’option d’achat à l’issue de la période d’emprunt mais un projet de bons d’achat pour les comités d’entreprise qui voudraient proposer les services du site dans leur catalogue.

L'adresse du site : www.tourangesjouent.fr