Tours : la Rue Edouard Vaillant rouverte à la circulation

Ls travaux se sont achevés ce week-end.

Une bonne nouvelle pour les automobilistes qui galèrent depuis près de 5 mois à faire des détours par l’Avenue Pompidou ou le quartier Beaujardin : les travaux sont terminés sous le Pont Champ Joli Rue Edouard Vaillant, un ouvrage SNCF situé entre le rond-point de la Rotonde et le magasin Intermarché à Tours-Centre.



Depuis fin mars, seuls les piétons et les vélos pouvaient passer en dessous. Le reste de la circulation était à l’arrêt pour cause de gros chantier : à la fois une mise au goût du jour des réseaux souterrains mais surtout un abaissement de la route pour permettre le passage des futurs bus au gaz du réseau Fil Bleu (les premiers véhicules circuleront en 2022).



Initialement prévues en 2020, les opérations avaient été reportées d’un an par le confinement anti-Covid. Prévues pour durer jusqu’au 29 août, elles se sont finalement achevées avec presque trois semaines d’avance. Les voitures peuvent donc reprendre leurs itinéraires habituels mais attention : les bus Fil Bleu restent déviés jusqu’à la fin du mois (pour des questions d’organisation). La reprise normale du trafic bus est programmée lundi 30 août au moment de la mise en place des horaires de rentrée.



Rappelons qu’un autre chantier conséquent de l’agglo, celui du Pont Napoléon, reste lui en cours. Lui aussi entraîne d’importantes déviations.