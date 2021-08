Le Vieux-Tours comme vous ne l’avez jamais exploré… avec un escape game

Une animation Covid-compatible.

On vous a déjà parlé de la jeune entreprise tourangelle 321 Visitez : la création d’une guide-conférencière, Elise Petit. Elle aime les monuments que tout le monde connait comme les maisons à pans de bois du Vieux-Tours ou la Tour Charlemagne mais elle s’amuse aussi à faire découvrir des rues ou quartiers un peu en marge des circuits habituels. Ainsi, elle a imaginé des parcours de visite à Tonnelé ou sur les arrières de la cathédrale Saint-Gatien. Le tout mêlé de jeux. Voici sa philosophie :

« A chaque point d’arrêt il se passe quelque chose. Je montre des photos avec des détails qu’il faut retrouver autour de soir, il y a des observations à l’aide de jumelles... Parfois je montre des objets et je demande aux gens quels sont leurs points communs, ce qui permet de deviner la fonction de l’endroit où l’on se trouve. Il y a également des énigmes autour du nom des rues. »

Accessibles aux enfants à partir de 8 ans, les balades sont truffées de missions à réaliser en équipe : « Dès qu’on s’intéresse à un endroit on y trouve quelque chose. Ce n’est pas forcément sexy visuellement mais il y a plein d’histoires à raconter, y compris sur l’histoire des immeubles des années 70 ou 80 » explique Elise Petit.

Le problème c’est qu’avec la crise c’est compliqué de travailler comme elle l’entend. En ce moment, la jeune femme propose tout de même une solution originale et Covid-compatible : un escape game historique dans les rues du Vieux-Tours et baptisé L’affaire Jacques de B., impliquant une téléportation à la Renaissance pour y réparer une erreur : ce noble tourangeau a été condamné à tort et il faut l’innocenter. Pour cela, il faut résoudre des énigmes et récolter des preuves, faire preuve d’esprit d’équipe et ouvrir grand ses yeux.

Pour jouer il faut être au moins 2 et maximum 6 (possibilité de faire deux équipes à partir de 8 personnes).

Le jeu dure 3h avec plusieurs sessions à 9h30, 14h ou 15h30 selon vos disponibilités. Et bien sûr on vous briefera avant le départ pour que vous puissiez réaliser la mission avec toutes les cartes en main. Comptez 27€ par personne pour deux joueurs, et 20€ à partir de 5 personne. Pour réserver il suffit de contacter Elise Petit au 06 13 90 70 46.

Plus d'infos sur la page Facebook de 321 Visitez.