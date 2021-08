[En vitrine] 2h d’enquête dans les rues de Tours, à la recherche d’un mystérieux meurtrier…

Un escape game qui se joue en extérieur.

[En vitrine] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à l’actualité commerciale en Indre-et-Loire.

----------------

Les agents P et F ont une mission pour vous : un conservateur a été tué et l’enquête déraille… Le commissaire a reçu des menaces qui l’empêchent de continuer ses investigations, donc il a besoin de vous, « des enquêteurs chevronnés et audacieux » capables de résoudre l’affaire, c’est-à-dire mettre la main sur le meurtrier. Voici le pitch de L’Enquête Tourangelle, nouveau jeu à découvrir dans les rues de Tours (aventure autorisée en période de coronavirus car elle se déroule en extérieur et par groupe de 6 personnes maximum).

Cet escape game en extérieur a été imaginé par deux frères : Pierre et Franck, tous deux trentenaires, tous deux Tourangeaux.

4 parcours d’environ 3km

« On aime beaucoup les jeux et on a fait de nombreux escape game, y compris en extérieur dans d’autres villes donc on avait envie de se lancer » explique Franck qui travaille sur l’idée depuis 3 ans. « On aurait dû se lancer en 2020, tout était prêt mais le confinement nous a stoppés. » Le charpentier-couvreur et l’infirmier ont donc attendu le bon moment et les voici lancés : « La ville de Tours nous a beaucoup inspirés. Il y avait beaucoup de lieux qu’on voulait faire découvrir, des places peu connues du grand public, des endroits atypiques pour proposer un autre regard sur la ville. »

Les deux hommes ont donc conçu 4 parcours d’environ 3km, réalisables en 2h, via la Place Plume, le quartier de la cathédrale... Le départ se fait toujours des Tanneurs, avec un sac à dos rempli de cadenas et autres objets. Munies d’un plan, les équipes de 2 à 6 joueurs doivent débloquer les énigmes une à une en s’aidant du patrimoine urbain « et si besoin, si elles passent plus de 10 minutes bloquées, elles pourront nous appeler pour avoir des indices » racontent les deux frères depuis u, Game Truck, autrement dit un utilitaire aux couleurs de leur société.

Bien observer les façades des bâtiments vous aidera

Accessible aux personnes qui ont déjà une base dans l’univers de l’escape game, L’Enquête Tourangelle n’est pas un jeu historique, plus une épopée où l’observation et la malice font la paire. « Vous n’aurez pas besoin de Google et de votre téléphone » assurent ses créateurs, « simplement de bien communiquer avec vos partenaires, de bien regarder les façades. L’idée c’est de passer un bon moment. D’ailleurs on est tellement vite pris par le jeu qu’on ne se rend pas compte que l’on marche. » Comptez 19€ par personne avec plusieurs départs quotidiens du mardi au dimanche, le matin ou l’après-midi, et ce jusqu’à mi-septembre.

On peut réserver à l’avance ou venir directement sur place si il reste des disponibilités. Comme il y a différents circuits, 4 équipes peuvent partir en simultané soit jusqu’à 24 personnes.

Olivier Collet