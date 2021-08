Indre-et-Loire : une 4e vague Covid attendue mais « plus tardive et moins forte qu’ailleurs »

Et une crainte d'une hausse des hospitalisations

En fin de semaine dernière, la directrice du CHU de Tours, Marie-Noëlle Gérain Breuzard a fait le point sur la situation sanitaire à Tours et en Indre-et-Loire. Comme partout ailleurs, le sujet qui inquiète c’est la potentielle 4e vague de Covid-19. « Elle est attendue mais plus tardivement et moins forte qu’ailleurs » explique la directrice qui précise néanmoins « mais nous avons besoin de nous y préparer aujourd’hui et de refaire passer le message qu’il est nécessaire de se faire vacciner si l’on veut conserver nos libertés. »

Des propos choisis dont on devine l’écho aux manifestants anti pass-sanitaire qui défilent depuis plusieurs week-ends au slogan de « liberté » justement.

« Le variant Delta est différent des autres et on n’a pas encore toutes les mesures d’impact » poursuit Marie-Noëlle Gérain Breuzard qui craint « une très forte augmentation des contaminations ». En une semaine, les hospitalisations Covid en réanimation au CHU de Tours sont passées de 8 à 11. Un chiffre encore faible mais la directrice du CHU évoque déjà « une reprise à la hausse à partir de la mi-août ».

Ce qui l’inquiète particulièrement c’est que les transmissions se font « surtout sur les jeunes adultes qui sont aussi les moins vaccinés. » Et la directrice de redonner des chiffres officiels : « Il y a une efficacité des vaccins quels qu’ils soient à 90% sur les formes graves du Covid. »

Un virus Covid qui perturbe une nouvelle fois toute l’organisation hospitalière : « Il faut une nouvelle fois réorganiser les services, les équipes sont fatiguées ». Quant aux patients, la direction du CHU de rappeler que dès que la loi sur le Pass Sanitaire sera promulguée, ce dernier sera obligatoire pour accéder à l’hôpital que ce soit pour les visiteurs, les accompagnants mais aussi pour les patients hors Urgences.

Il sera également obligatoire pour le personnel hospitalier. A partir du 15 septembre, l’ensemble du personnel devra également être vacciné avec un seuil de tolérance de quelques semaines néanmoins.