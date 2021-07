Pour eux, le pass sanitaire c'est non !

Ils étaient 3000 à défiler à Tours...

Pour le troisième samedi de suite, les manifestants anti pass sanitaire sont descendus dans les rues de plusieurs villes de France. Tours ne fait pas exception à la règle avec un rassemblement encore plus conséquent que les semaines passées.

Ce 31 juillet ils étaient environ 3000 à se rendre place Jean Jaurès vers 14h30, lieu de départ d’une manifestation qui fera le tour du centre-ville parfois de manière un peu aléatoire. Un cortège bruyant, avec de nombreuses pancartes et slogans contre l’extension du pass sanitaire.

Auxiliaires de vie, aides-soignantes, infirmières, les professions médicales ne manquaient pas dans la foule. C’est au cri de « Liberté », ou encore de « Macron démission », que Nathalie et Noémie, toutes deux aides soignantes en EHPAD, dénoncent le pass sanitaire, qu’elles perçoivent comme une atteinte à leurs libertés. « C’est l’obligation vaccinale qui nous pose problème, mais même si cela n’était pas obligatoire, je ne me ferais pas vacciner par ce produit expérimental » indique Nathalie, qui déclare s’informer sur les réseaux sociaux, notamment Tiktok.

Accompagné de ses enfants, Gabriel, chef d’entreprise, défilait sous une bannière nationale et turone. « On peut admettre un flottement de 3 mois au début de la crise, mais j’ai perdu toute confiance face à nos dirigeants. Avec ce passeport sanitaire aux contours flous, et après nous avoir imposé des changements sociétaux avec la PMA, on ajoute maintenant l’obligation vaccinale indique-t-il avec virulence. Ils parlent même de l’exclusion de nos enfants des écoles en cas de Covid. On se demande si dans 9 mois on pourra simplement voter. »

Jeanne, auxiliaire de vie, est accompagnée de son fils Noa, 15 ans. Sa crainte : ne pas pouvoir exercer d’activité sans pass sanitaire au lycée. Elle, venait défendre son droit fondamental à choisir la vaccination, redoutant le réveil de sa maladie auto-immune en cas d’injection.

Les témoignages reçus vont tous dans le même sens, et si parmi les manifestants interrogeaient, tous se défendent d’être contre la vaccination mais tous mettent en doute l’efficacité de celui contre le Covid et voient dans le pass sanitaire un instrument de contrôle intolérable, parfois sans pouvoir l’expliquer réellement… Quoiqu'il en soit, en fin de manifestation, beaucoup se disaient prêts à revenir pour le prochain rassemblement...

photos : Pascal Montagne