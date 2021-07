StorieTouraine, 30/07/21 - Un centre de vaccination à Château-Renault ; La Touraine brille aux JO ; Le Clos Lucé dans le top 100 du Time...

Et le programme des matchs amicaux des Remparts.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi.

------------------

Allocation de rentrée scolaire...

On connait sa date de versement : cette année ce sera le 17 août et près de 24 000 familles vont en bénéficier dans le département. Le montant de cette prime de la CAF est compris entre 370 et 404€ selon les situations.

Point Covid...

Château-Renault annonce l’ouverture d’un centre de vaccination éphémère et sans rendez-vous du 16 au 28 août pour des premières doses puis en septembre pour les 2e doses. Il sera situé au centre de rencontres, face au camping. Le vaccibus est également présent Place de Villedômer ce vendredi jusqu’à 18h.

Point JO...

La néo-tourangelle Mariana Pajon qui s’entraîne à Joué-lès-Tours a remporté une médaille d’argent en BMX ce vendredi alors qu’elle était double championne olympique en titre, elle devient néanmoins tiple médaillée olympique ce qui est une première pour son pays. Une récompense pour la Colombie d’où elle est originaire. Son compagnon Vincent Pelluard, également Colombien et Jocondien s’est arrêté en demi-finale (toujours en BMX). Sinon jeudi, la Tourangelle Carolann Héduit licenciée à Avoine a terminé 12e du concours de gymnastique, ce qui constitue pour elle un bon résultat lors de sa première olympiade et à seulement 17 ans.

Hockey...

En attendant la reprise du championnat de D1, les Remparts de Tours vont se tester avec 10 matchs amicaux et on a le programme... On suivra notamment un tournoi à la Patinoire de Tours du 17 au 19 septembre avec Epinal, Neuilly et Meudon. Mais la campagne débutera dès le 9 septembre à domicile contre l’équipe de D2 d’Angers. Suivra ensuite une rencontre contre Nantes le lendemain puis un déplacement en Loire-Atlantique le 11. En raison de la crise sanitaire on ne sait pas encore comment le public pourra être accueilli.

La Touraine brille...

Les touristes étrangers ne sont pas bien nombreux cette année en Indre-et-Loire mais voilà de quoi les attirer quand les conditions de voyage seront plus favorables : le magazine américain Time place le Clos Lucé d’Amboise dans le top 100 des sites à découvrir en 2021. La dernière demeure de Léonard de Vinci côtoie ainsi Athènes, Pékin, Venise, Berlin, Le Caire, les temples du Cambodge... mais aussi Cannes et Paris.