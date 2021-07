Pique-nique avec vue, match de gala, feux d'artifices… 10 événements pour votre week-end en Touraine

Et aussi du cinéma en plein air ou accessible aux sourds et malentendants.

Chaque vendredi, Info Tours vous offre une sélection de sorties pour le week-end en Indre-et-Loire. Voici ce qu’on a retenu d’ici le 1er août…

Pique-nique avec vue…

Le Château Royal d’Amboise dispose certainement d’un des plus beaux points de vue d’Indre-et-Loire, avec son grand panorama sur la Loire et la ville. Manger avec ce paysage, ça vous dit ?

Le jardin vous ouvre ses portes à l'occasion de pique-niques. Ce vendredi (et le 16 août), la soirée est combinée à une découverte commentée de la voûte céleste, assurée par les Cercles astronomiques de Touraine. Balance, Scorpion, Couronne australe, Centaure…il s’agit de profiter des conditions d’observation souvent exceptionnelles offertes par les terrasses du château pour découvrir les constellations visibles à cette période. Une belle expérience à vivre en famille ! Avec animation musique. Pass sanitaire requis. Tarifs : 8€ adulte, 6€ enfant de 7 à 18 ans, 3€ abonnés - Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne du château.

Feu d’artifice…

Samedi soir, spectacle pyrotechnique pour fêter les 25 ans du Parc des Mini Châteaux à Lussault-sur-Loire près d’Amboise. Dernières entrées à 21h.

Festival…

Sous la direction artistique d’Adeline de Preissac, une nouvelle édition du festival 37° à l’ombre débute ce dimanche et se poursuivra jusqu’au 22 août chaque dimanche pour s’aventurer vers des univers artistiques foisonnant de diversité et vous invite dans une véritable odyssée musicale où tous les talents et tous les genres sont réunis : des compositions mathématiques de Bach, aux rythmes swinguant du Jazz, en passant par la virtuosité de Beethoven, le romantisme de Brahms, les couleurs harmoniques de Debussy ou encore la musicalité russe de Glincka et l’impressionnisme de Ravel.

Programme de la 1ère journée au Cloître de la Psalette de Tours : Think Bach / Œuvres de Bach

14h30 - Jeunes talents : Zalia Ferlet, Merlin Gaignard

15h00 - Edouard Ferlet : piano jazz ; Joel Grare : percussions ; Adeline de Preissac : harpe.

Tarif plein : 12€.

Soirée flamenco…

Le temps d’un voyage musical et dansé, la Compagnie El Catorce Flamenco propose une immersion totale dans l'atmosphère du traditionnel « Tablao Flamenco » ; ce lieu intime et confiné semblable au « Café-concert » où le dialogue entre la danse, la guitare, les percussions et le chant flamenco réveille en celui qui écoute et regarde, des sensations profondes, insoupçonnées et très fortes. C’est samedi à 20h30 au Grand Cagibi dans le quartier Aucard à Tours-Nord. Participation libre.

Concert gospel…

Dès 19h30 et pour 3€, La Petite Epicerie de Chançay accueille Sonya et Christian à écouter devant une boisson ou une planche de charcuterie. Mais aussi de merguez, poissons, saucisse de canard… Réservations au 02 47 34 64 01.

Séance spéciale…

C’est assez rare pour être souligné : le CGR des Deux-Lions propose une séance du film Kaamelott adaptée aux sourds et malentendants ce samedi matin à 10h35. Le film inspiré de la célèbre série comique d’M6 sera diffusée en version française sous-titrée en français pour faciliter sa compréhension.

Ciné plein air…

Ce vendredi à 21h15, découvre Le Grand bain de Gilles Lellouche sur l’Ile d’Or à Amboise. Projection à 21h40. Transats sur place, possibilité de pique-niquer, accès gratuit.

Concert…

Ce vendredi à 20h, le Château de Gizeux accueille Chœur Azimuts dans son jardin... 35 chanteuses et chanteurs pour un répertoire qu’on nous promet plein de surprises. Entrée gratuite, et chapeau à la fin pour défrayer les artistes. Réservations au 02 47 96 45 18.

Ski nautique...

Le club Touraine Ski Nautique basé au Lac des Peupleraies de Tours / Saint-Pierre-des-Corps organise les championnats de France senior samedi et dimanche. 3 disciplines : slalom, figures et saut. Plus de 50 compétiteurs annoncés : jamais autant de skieurs se sont mobilisés nous dit-on. + de 14 podiums attendus. Une manche de slalom de nuit se déroulera samedi à partir de 22h et on nous annonce que c'est unique en France. Soirée festive le samedi à partir de 20h : cocktail dînatoire, musique live, feu d’artifice (et manche de nuit). L'entrée est gratuite mais soumise au pass sanitaire.

Foot…

Un beau match en prévision ce samedi à 16h au stade d’Avoine : le terrain du club de National 3 accueillera un match de préparation entre deux équipes de Ligue 1 qui ne voulaient pas faire un déplacement trop long avant le début du championnat. Donc Nantes sera opposé à Clermont. Billets à 5€, et nécessité de présenter son pass sanitaire.