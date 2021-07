[En vitrine] Le bon plan de l’été : Tours lance son City Pass pour des visites en illimité

Et des réductions sur des activités.

En raison de la crise sanitaire, beaucoup de monde choisit la France pour son été 2021. Et notamment la Touraine. Souvent lieu de passage, l’agglo tourangelle cherche à faire rester les touristes de plus en plus longtemps. Pour ça il faut multiplier les initiatives et en voici une déjà vue ailleurs (Paris, Orléans…) mais inédite dans le coin : un City Pass.

Le concept : c’est une carte qu’on achète à un prix fixe et qui permet d’accéder à une série de sites sans payer. Donc plus on fait de visites, plus on économise. L’Office du Tourisme de Tours a créé trois formules : 24h, 48h ou 72h à 20, 30 et 40€. On peut les acheter en version physique ou par Internet (il suffit alors de présenter un QR code quand on arrive à la caisse du musée ou du monument que l’on vient découvrir).

La liste des endroits accessibles est encore assez limitée car circonscrite au territoire de Tours Métropole. Elle comprend les musées de Tours (dont celui des Beaux-Arts et du Compagnonnage), le CCC OD pour l’art contemporain, le Prieuré St Cosme de La Riche ou encore le Château de Villandry et ses jardins. Il faut au moins faire 3-4 visites pour bien rentabiliser le pass d’une journée (ce dernier est valable un an après sa date d’achat puis 24h à partir de sa première utilisation. Par exemple si vous entrez au Château de Villandry le mercredi à 15h, vous aurez jusqu’au jeudi à la même heure pour faire votre parcours).

Cela dit, on peut aussi utiliser le City Pass tourangeau pour d’autres activités : il offre ainsi des réductions pour des locations de vélos ou de trottinettes, des escape game ou des cours de cuisine.

Plus d’infos et achat sur le site dédié.