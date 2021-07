Nos 5 randos favorites sans quitter Tours Métropole

De superbes balades tout près de la ville.

Pas moins de 48 chemins et 500km à parcourir… Autant dire que les 22 communes de Tours Métropole ne manquent pas d’itinéraires de randonnée, et qu’il est donc assez aisé de trouver son bonheur quelle que soit sa forme physique. On peut découvrir les coteaux, marcher au bord de l’eau, dans les champs… Fondettes, Villandry, Parçay-Meslay ou encore Luynes, toutes les fiches avec les itinéraires sont disponibles sur www.tours-metropole.fr/rando avec également le tracé des sentiers sur la plateforme https://data.tours-metropole.fr.

On vous propose ici nos 5 coups de cœur :

1 – La boucle de la Bédoire à Rochecorbon

On suit cet affluent de la Loire et on en profite pour découvrir la commune de l’Est de Tours, ses vignes et ses maisons troglodytes à flanc de coteau. Le circuit part de la Place de l’Eglise, il se parcourt en 1h15 environ pour moins de 5km. Aucune difficulté particulière si ce n’est un peu de montée.

2 – Le sentier de la Petite Choisille

Si vous aimez les moulins vous allez être servis au cours de cette boucle de 10km qui se réalise en environ 2h30 (départ Rue Nationale près de l’église de La Membrolle). Les belles demeures et les champs rythment également la promenade, sans oublier la rivière qui accompagnera vos pas.

3 – La grande boucle de Luynes

Au départ du Parking des Varennes, on peut s’engager sur un vaste circuit de 23km soit 5h30 de marche, et la journée si vous prenez le temps du pique-nique ou de vous poser au fil des paysages traversés : aqueduc gallo-romain, châteaux, massifs forestiers, manoirs ou un moulin.

4 – Menhir, es-tu là ?

Cette fois on part pour une bonne demi-journée : 3h30 et 13,5km sur la commune de Druye (départ Place de la Mairie). Le menhir ne sera pas le seul objectif de votre parcours car les belles demeures du village, la nature et les caves troglodytiques sont autant de belles choses à croiser.

5 – Entre forêt et vignoble à Saint-Avertin

Vous connaissez sans doute le Bois des Hâtes, son château et son parc animalier : ils font partie de ce parcours mais ce ne sont que des échantillons. La découverte au fil de ces 9,5km (2h30 de marche) c’est le vignoble du Noble-Joué et les vieilles demeures du secteur. Départ au gymnase des Onze-Arpents.

Retrouvez donc ces parcours et bien d’autres via les liens ci-dessus.