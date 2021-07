[#MIAM] Des pizzas comme à Rome dans le Vieux-Tours

Avec une pâte qui repose 48 à 72h.

Quand on veut des pizzas en centre-ville de Tours, les propositions ne manquent pas. Au moins autant que pour les burgers, avec quelques adresses respectables comme Gusto ou Chez Pia. En voici une nouvelle, ouverte par un chef qu’on connait bien et dont on apprécie le travail. La Tratt pose ses fours au 94 Rue du Commerce sous la direction de Gilles Hemart, à la tête des cuisines des Gens Heureux. Les deux responsables du restaurant (Lucie et Marion) entreprennent d’ailleurs avec lui, c’est elles qui l’avaient fait venir dans leur établissement au milieu de l’année 2020.

L’idée de l’établissement : vendre des pizzas à la part, donc pas de grande galette ronde comme dans la plupart des établissements mais des spécimens rectangulaires à partir de 5€20 (12€50 la formule avec double dose + boisson). « Ce sont des pizzas comme on en trouve typiquement à Rome, et deux parts c’est équivalent à une napolitaine au restaurant » nous explique Lucie Plisson.

Des recettes permanentes, éphémères et sucrées

L’idée d’ouvrir cet établissement est venue pendant le deuxième confinement anti-Covid : « Nous avons été nous former spécialement à Paris » poursuit l’entrepreneuse. Novice en pizza avant cette aventure, le chef a conçu la carte à base de charcuterie italienne, de fromages venus de là-bas mais aussi de produits locaux. Ainsi, La Tratt produit sa propre sauce tomate, stockée en bocaux pour être resservie au fil de l’année. C’est aussi pour s’adapter aux saisons qu’il y a à la fois une carte de pizzas permanente (comprenant Margarita ou 4 fromages) mais aussi une sélection de recettes éphémères vendues 6€80 (à la truffe, à la burrata…).

A cela s’ajoutent des pizzas sucrées (noisette ou caramel, par exemple), là-encore avec des produits maison. Quant à la pâte elle est réalisée sur place avec de la farine traditionnelle italienne et une farine 5 céréales : « Elle repose 48 à 72h et elle est bien croustillante » lance Lucie Plisson, par ailleurs petite fille d’un Italien. On confirme : l’ensemble est très qualitatif et nourrissant.

3 personnes ont été recrutées pour gérer l’adresse. Un établissement qui ouvre du mercredi au dimanche le midi et jusqu’à 23h, le samedi en continu, le dimanche dès 17h. Des horaires pensés pour les familles et les fêtards. Dans un 1er temps seule la vente à emporter sera disponible.