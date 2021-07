StorieTouraine, 27/07/21 – Croix gammées taguées à Azay-le-Rideau ; Guet-apens sur la police municipale ; Suspension du naming TVB-McDo…

Et expulsion ordonnée pour un squat à Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi…

Découverte de tags néonazis...

Ce mardi, 9 croix gammées ont été découvertes sur la façade de la mairie d’Azay-le-Rideau. Il pourrait s’agir d’une action d’opposants à l’extension du pass sanitaire. Une plainte a été déposée devant les gendarmes.

"Je qualifie cet acte, d'acte odieux et je le condamne fermement. Rien dans notre République ne peut justifier un tel geste, un tel mépris de l'Histoire, un tel déni des millions de morts sous le régime de la dictature nazie" déclare la maire Sylvia Gaurier.

Attaque de policiers municipaux…

Ce lundi vers 23h15, un équipage de la police municipale de Tours a été pris à partie verbalement puis à coups de projectiles par un groupe de jeunes dans le quartier des Rives du Cher. Le véhicule bloqué par deux personnes placées en travers de la rue a reçu plusieurs projectiles. Les agresseurs ont pris la fuite lors de l’arrivée de renforts, un auteur présumé a été interpellé et placé en garde à vue.

Expulsion de squat…

Depuis plusieurs semaines, l’ancienne clinique Saint-Gatien de Tours est occupée par un collectif surnommé La Bande à Basil, hébergeant sur place des personnes sans logement où désireuses de participer à un projet d’habitat collectif. Une installation illégale donc la justice a été saisie de l’affaire. Ce mardi le tribunal de Tours a ordonné l’expulsion des lieux sans délai, le propriétaire (la clinique NCT+ de Saint-Cyr) ayant notamment mis en avant des problèmes de sécurité.

Point chômage…

Les derniers chiffres de l’emploi sont tombés pour l’Indre-et-Loire : le département compte 28 930 personnes sans aucune activité et inscrites à Pôle Emploi, soit -1,8% en 3 mois et -18,7% sur un an (un chiffre élevé compte tenu de la crise Covid, le trimestre avril-juin 2020 étant impacté par le 1er confinement, le plus strict). Ce repli est plus élevé qu’au niveau national -15,3%). A noter qu’en comptant l’ensemble des personnes au chômage, y compris celles ayant fait des petits boulots, là les chiffres grimpent de 0,1% en trois mois. La baisse sur un an n’est plus que de 0,2%.

Point volley…

Il y a quelques semaines, le Tours Volley Ball avait annoncé un partenariat avec McDonald’s à grand renfort de communication, se vantant d’être le 1er club de volley pro français de très haut niveau à signer un naming. L’équipe première prenait ainsi officiellement le nom de McDonald’s Tours Volley Ball avec la promesse d’un soutien financier à plusieurs centaines de milliers d’€ de la part du patron régional des fast food au grand M jaune. Tollé immédiat des supporters et de la part du maire de Tours. On apprend cette semaine de la part de sources internes et proches du club que le contrat est suspendu, le temps de trouver une autre solution potentiellement aussi rémunératrice, le président souhaitant toujours augmenter son budget pour rivaliser sur la scène européenne.

Point JO…

Ce mardi, la gymnaste tourangelle Carolann Héduit participait à la finale par équipes à Tokyo. Malheureusement pas de médaille pour le groupe français qui termine à la 6e place du concours. Prochain rendez-vous jeudi à 12h50 avec la finale de l’Avoinaise.