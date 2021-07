Insectes, jardinage, dessin… 4 nouveautés pour enfants à la Gloriette de Tours

A tester au mois d’août.

Plus grand parc de la ville de Tours – avec une partie sur la commune de Joué – la Gloriette c’est des grands jeux, des sentiers pour se promener et toute une série d’animations réparties au fil des saisons. L’été 2021 est émaillé de nouveautés alors on en a sélectionné quelques-unes pour le mois d’août, histoire d’occuper les enfants si vous restez dans le coin…

1 – Un rallye nature

Là, l’idée c’est de partir explorer les Etangs de Narbonne, un petit coin de nature au sud de Joué-lès-Tours. On y emmène les 0-5 ans qui bénéficieront gratuitement de l’animation de Virginie la Magicienne de Vespera. Elle les emmènera découvrir les plantes une par une, mais aussi les animaux qui se nichent dans les mares, dans les arbres ou les fourrés… Session prévue mardi 3 août de 10h à midi, avec un tarif à 2€ pour les adultes.

2 – Un hôtel à insectes

Les insectes, ce n’est pas seulement désagréable quand ils se posent sur le rebord de notre verre pendant un repas à l’extérieur… C’est un signe que la nature est en forme, qu’il y a de la biodiversité. Pour les aider à pulluler, on peut leur confectionner de petits abris à installer au jardin ou même sur un balcon. Il suffit de quelques minutes pour le faire et les enfants pourront s’en occuper à partir de 3 ans les 12 et 26 août de 14h à 16h. Gratuit jusqu’à 6 ans, 2€ au-delà.

3 – Des histoires de nature

C’est un événement gratuit qui se profile le mardi 17 août entre 11h et midi : vous pourrez emmener vos enfants de 3 à 6 ans au potager de la Gloriette pour écouter 1h de petites histoires autour du jardin, des plantes ou des animaux. Sophie fera office de conteuse, et son public s’installera sous les parasols. A la fin, il est complètement possible de se prévoir un pique-nique dans l’herbe.

4 – Dessins de verdure

Samedi 28 août, l’artiste Denis Blanc de Couleurs Sauvages anime un atelier à partir de 10 ans pour apprendre à dessiner les légumes, les fleurs… Même les débutants devraient se sentir à l’aise. C’est 2€ pour les moins de 12 ans, 6€ au-delà et ça dure 3h de 9h30 à 12h30. Le 6 août on pourra aussi dessiner des cartes postales au fusain de 10h à 12h30, en coloriant avec les pigments naturels des fleurs du potager (à partir de 6 ans, 2€ par personne).

Pour plus d’informations ou pour réserver votre place (fortement conseillé), appelez le 02 47 21 63 79.