StorieTouraine, 26/07/21 – 100 000 vaccins Pfizer en plus pour la région ; Suicide sur la ligne SNCF Tours-Amboise ; Une gymnaste tourangelle en finale aux JO…

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

---------------------

Point Covid…

Alors que la France a passé le cap des 40 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, l’Agence Régionale de Santé annonce du réassort de doses en Centre-Val de Loire. 100 000 flacons de Pfizer supplémentaires doivent arriver, ce qui devrait entraîner des ouvertures de rendez-vous dans les centres de vaccination où il reste difficile d’obtenir un créneau. 60% de la population régionale a déjà reçu au moins une injection, 46,5% ont une vaccination complète. Près de 650 000 rendez-vous de vaccination seront possibles d’ici fin août dans les 6 départements du territoire (1ère ou 2e dose).

Point SNCF…

Après les fortes perturbations du réseau TGV dimanche soir et encore un peu ce lundi ce sont les TER qui ont été touchés en début de journée en raison de la mort d’une personne heurtée par un train vide à Vernou-sur-Brenne, à priori un suicide. Le trafic des trains a été interrompu entre Tours et Amboise, Certains trains ont eu plus de 2h de retard avant une reprise des circulations à la mi-journée.

Point JO…

La Tourangelle Carolann Héduit, licenciée à Avoine, participera ce jeudi à la finale de son épreuve de gymnastique à seulement 17 ans et pour sa première participation à cette compétition. Déjà un exploit pour l’espoir de la gym française, même si accrocher une médaille parait très peu probable. Sa prestation sera à suivre dès 12h50. Mais aussi ce mardi à 12h40 avec la finale par équipe : les tricolores visent le podium.

Point basket…

Après la révélation du calendrier du championnat de Pro B, voici la Coupe de France. Le Tours Basket Métropole entrera en lice pour les 64e de finale et il affrontera Les Sables-d’Olonne le 22 septembre (un club de Nationale 1). Et ce sera en Vendée.